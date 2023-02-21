呆萌「水豚君」上演蹺家記 忙翻救援動保人員

苗栗縣動物保護防疫所人員到場，利用麻藥吹箭，把這隻水豚「乖乖」帶上岸，通知飼主領回。（圖由苗栗縣動物保護防疫所提供）

2023/02/21 12:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕源自南美洲的水豚，因個性溫馴，加上呆萌可愛的模樣，更被日本卡通塑造出「水豚君」角色，吸引不少國內休閒農場業者引進飼養。苗栗縣一家休閒農場的水豚，昨（20）日上演「蹺家」記，在溪流遊蕩，經苗栗縣動物保護防疫所人員到場，利用麻藥吹箭，才順利把這隻調皮的水豚「乖乖」帶上岸，通知飼主領回。

苗栗縣動物保護防疫所昨天下午，接獲西湖鄉公所通報，指公所附近的西湖溪支流龍洞溪有一隻水豚，由於水豚怕冷，昨天氣溫偏低，擔心水豚發生意外，請求動保所派員前往協助。

但水豚畢竟是善水性動物，動保所人員到場後，花了好一番功夫，也無法成功捕捉，最後動用麻藥吹箭，才讓這隻水豚乖乖聽話，順利帶上岸，並先行帶回動保所留置。動保所表示，經聯繫查詢，這隻水豚為人為飼養，飼主是當地一家休閒農場業者，疑似「蹺家」偷溜出來，動保所也請業者善盡飼主照顧責任，加強設施管理。

動保所表示，水豚是外來種動物，源自南美洲，是世界上最大的齧齒類半水棲草食動物。因個性溫馴加上模樣可愛，加上日本卡通還有「水豚君」角色，吸引不少國內休閒農場業者引進飼養。

苗栗縣動物保護防疫所人員到場，利用麻藥吹箭，把這隻水豚「乖乖」帶上岸，通知飼主領回。（圖由苗栗縣動物保護防疫所提供）

苗栗縣動物保護防疫所接獲西湖鄉公所通報，指公所附近的西湖溪支流龍洞溪有一隻水豚，由於水豚怕冷，昨天氣溫偏低，擔心水豚發生意外，請求動保所派員前往協助救援。（圖由苗栗縣動物保護防疫所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法