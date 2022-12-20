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    首頁　>　苗栗縣

    泥作師傅酒駕撞死女騎士賠151萬 法官不准緩刑

    法官認為，彭男先前已有兩次酒駕紀錄，卻仍三度酒駕還因此撞死人，顯見對於刑法反應力薄弱，二審駁回彭男訴請，維持一審1年10月判刑，仍可上訴。（資料照）

    法官認為，彭男先前已有兩次酒駕紀錄，卻仍三度酒駕還因此撞死人，顯見對於刑法反應力薄弱，二審駁回彭男訴請，維持一審1年10月判刑，仍可上訴。（資料照）

    2022/12/20 22:28

    〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣彭姓泥作師傅，去年在工地飲酒後開車返家，途中撞死一名騎車女騎士，彭男因已賠償家屬151萬元請求緩刑，但法官認為，彭男先前已有兩次酒駕紀錄，卻仍三度酒駕還因此撞死人，顯見對於刑法反應力薄弱，二審駁回彭男訴請，維持一審1年10月判刑，仍可上訴。

    判決指出，去年10月30日下午，因酒駕已被註銷駕照的苗栗縣59歲彭男，在工地喝啤酒後於同日下午4時許，駕駛貨車沿後龍鎮中山路由東往西方向行駛，行經一處交岔路口欲右轉時，因酒後注意力不集中，未禮讓直行的楊姓女機車騎士，雙方發生碰撞後，楊女倒地送醫因內出血休克身亡。

    警方查出彭男酒精濃度超標，訊後依公共危險致人於死罪移送法辦，而彭男承認涉案，案件偵查中就以151萬元，除與死者家屬達成和解，並以家中有高齡父親、讀高中孩子要扶養等理由請求緩刑，但法官審酌，彭男先前分在2013年、2014年間酒駕被逮，分別判處拘役50天、5月徒刑，都已執行完畢。

    但此次仍犯下酒駕犯行，還因此撞死人，認為彭男對於刑法反應力薄弱，依法判刑1年10月，不宜宣告緩刑，台中高分院審理後認為，一審認適用法並無違誤，量刑妥適，而且彭所犯以最輕本刑3年以上之罪，嚴重侵害個人法益，不宣告緩刑，難認有何過苛情事，駁回彭男訴請，仍可上訴。

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