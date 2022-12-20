苗栗學子國際爭光 縣長徐耀昌表揚

苗栗縣學子國際賽事表現優異，私立仁德醫專團隊在多項國際發明展奪17金5銀1銅佳績，縣長徐耀昌（後排中）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

2022/12/20 19:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣青年學子在國際競賽活動表現傑出，私立仁德護專在去年「第8屆高雄KIDE國際發明暨設計展」、今年「羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展」勇奪17面金牌、5面銀牌以及1面銅牌佳績，另在「全國高級中等學校學生技藝競賽」及「電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽」，也奪得佳績，縣長徐耀昌今（20日）天頒獎表揚，鼓勵選手們在各自領域繼續精益求精，闖出屬於自己的一片天。

其中，仁德護專以浮力自動適應水位高低，順利達成最大造霧效益的水池景觀造霧器-「蓮花座浮水燈霧化加濕器」參加「羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展」獲得金牌好成績。

私立育達科技大學時尚造型設計系學生郭家彤、許詩雅代表國家，遠赴法國巴黎參加OMC美髮世界組織主辦的世界盃美髮錦標賽，分別榮獲新娘髮型設計青年組第3名及資深組第6名，這兩位學生連續兩年在OMC世界錦標賽闖出佳績，為台灣髮藝界及苗栗爭光。

除國際競賽，由教育部舉辦的全國規模最大的高中技藝競賽「全國高級中等學校學生技藝競賽」，苗栗學子技藝超群，共計拿下農業類、工業類、商業類、家事類等4項職種共9座金手獎、28優勝成績，其中以苗栗農工、大湖農工表現最為亮眼，苗栗農工囊括2項金手獎、16項優勝，大湖農工囊括4項金手獎、6項優勝，卓蘭高中則拿下1項金手獎及2項優勝、君毅高中2項金手獎及1項優勝、苗栗高商獲得2項優勝、縣立苑裡高中獲得1項優勝，表現亮麗。

私立育達科大時尚造型設計系學生郭家彤（左三）、許詩雅（右三）代表國家，遠赴法國巴黎參加OMC美髮世界組織主辦的世界盃美髮錦標賽，分別榮獲新娘髮型設計青年組第三名及資深組第六名，表現亮眼。（記者張勳騰攝）

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