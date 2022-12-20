被提當選無效之訴 鍾東錦：這讓我「十分不舒服」

苗栗縣長當選人鍾東錦今日表示，苗栗地檢署提起當選無效之訴讓他感到「十分不舒服」，並怒批檢察官思維讓人匪夷所思，苗栗地檢署也「非常可惡」，「司法為政治服務」，強調「我問心無愧，也有信心贏得這場官司」。（資料照）

2022/12/20 19:03

首次上稿 23:35

更新時間 19:03（補充鍾東錦本人回應）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕對於被苗栗地檢署提起當選無效之訴，苗栗縣長當選人鍾東錦今（20）日表示，這讓他感到「十分不舒服」，並怒批起訴的檢察官思維讓人匪夷所思，苗栗地檢署也「非常可惡」，「司法為政治服務」。鍾東錦強調：「我問心無愧，也有信心贏得這場官司。」

鍾東錦說，這名陳姓主委是競選大湖鄉長的傅松琳的競總主委，他只是因與傅搭配競選，雙方成立所謂的聯合競選總部，使得他受牽連。對於這名陳姓主委，他只知道這個人，但不認識、他也沒有陳的電話，雙方也沒有任何通聯記錄。

鍾東錦說，但檢方卻在沒有任何證據情形之下，甚沒有問過他或傅，就對他提起當選無效之訴，不僅完全不符合比例原則，這名起訴的檢察官思維更讓人匪夷所思，「簡直有神經病」，如果這樣就可以提起當選無效之訴，那以後台灣就不用選舉了。但鍾也強調，「我問心無愧，也有信心贏得這場官司」。

鍾東錦辦公室昨也聲明表示，針對苗栗地檢署的作為感到非常遺憾，苗栗地檢署再次淪為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性。並強調此次遭地檢署起訴的陳男，雖掛名擔任聯合競選總部主委，但其與鍾東錦並無實際往來，且陳男已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票，沒想到檢察官竟不予採信。

鍾東錦辦公室表示，將委請律師除依法提出答辯維護權益外，亦將蒐集相關證據證明苗栗地檢署有濫權及為特定政黨服務之情事，並一併向監察院檢舉表達嚴重抗議。

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