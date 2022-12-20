鍾東錦競選幹部涉賄選 苗檢提當選無效之訴

中央選舉委員會委員王韻茹及法政處長賴錦珖到苗栗縣議會議長室，頒發第19屆苗栗縣長當選證書給鍾東錦（右2），縣長徐耀昌也出席祝賀。（資料照）

2022/12/20 17:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署14日偵結起訴苗栗縣長、大湖鄉長、大湖鄉民代表、大湖村長「四合一」現金賄選案件。檢方經斟酌相關法規與法院判決後，今（20）日下午也針對苗栗縣長當選人鍾東錦、大湖鄉鄉民代表當選人謝見德及林裕欽、大湖村村長當選人傅顯榮提起當選無效之訴。

選舉期間，苗栗地方檢察署偵辦陳男身兼苗栗縣長鍾姓候選人、大湖鄉長傅姓候選人的大湖鄉聯合競選總部主委，涉嫌與丘姓女子、林姓男子，以每人1千或2千元不等為代價，為鍾、傅及謝姓、林姓大湖鄉民代表候選人、傅姓大湖村長候選人賄選。檢方14日偵結，將涉及「四合一」現金賄選的陳男、丘女、林男3人依行賄罪嫌提起公訴。檢方經斟酌相關法規與法院判決後，今天下午也針對鍾姓苗栗縣長當選人、謝姓及林姓大湖鄉鄉民代表當選人、傅姓大湖村村長當選人提起當選無效之訴。

苗檢指出，按公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項之「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者」之行為，檢察官得以當選人為被告，向該管轄法院提起當選無效之訴。

苗檢說，且多數法院均認為此處「當選人」不以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，有台灣高等法院108年度選上字第2號民事判決意旨為參考。

苗檢指出，甚至即便非競選團隊成員，若買票者實質上從事為候選人助選之活動，也無以排除其等間有為使上訴人當選之目的而共同賄選之可能，不以證明賄款來自候選人本人為必要，也有台灣高等法院臺中分院109年度選上字第5號民事判決意旨為參考。

苗檢說，因此，地檢署既已認定陳男等3人有共同賄選之犯罪事實，陳男又身為鍾姓苗栗縣長當選人之大湖鄉聯合競選總部主委，依據上開法院見解，自應提起當選無效之訴。

苗檢強調，對於候選人本人及其選舉重要幹部、樁腳或親友等共同所為嚴重破壞選風之不法行為，決不寬貸，除就賄選者提起違反選罷法之刑事起訴外，並對當選人依法向苗栗地方法院提出當選無效之民事起訴，以維護民主、法治之基本價值，全力淨化選風。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官莊佳瑋說明。（苗栗地檢署提供）

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