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    首頁　>　苗栗縣

    專挑超商、酒商偷洋酒 2洋酒大盜被送辦

    竊嫌洋酒放入手提袋中，被店家監視器清楚拍下。（圖由民眾提供）

    竊嫌洋酒放入手提袋中，被店家監視器清楚拍下。（圖由民眾提供）

    2022/12/19 09:40

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市出現洋酒小偷，兩人一組，一搭一唱，利用店家不注意就偷走洋酒，被害店家PO文，提醒其他店家注意；苗栗警分局接獲報案，查出一個月以來至少有5間店家受害，損失金額達2萬餘元；警方根據店家提供的監視器影像，分析、研判為朱姓竊盜慣犯涉有重嫌，經傳訊到案，朱嫌坦承不諱，並循線查出另一陳姓共犯，今天依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。

    據了解，無業的朱男（28歲）於上月初起專挑超商、酒商行竊洋酒，有時單獨犯案，有時夥同陳姓男子（45歲），故意以諮詢洋酒的方式支開店員，再趁機行竊，其中，陳男有兩次共同行竊，共竊取店家11瓶洋酒，最貴為XO價值5700元。

    苗栗警分局根據受害店家提供的監視器影像，初步過慮轄內的治安顧慮人口、竊盜慣犯的手法，透過指認等方式，認定朱嫌涉嫌重大，經通知朱嫌到案說明，朱嫌於警詢供稱，偷來的洋酒都已經喝完，酒瓶也隨手棄置。

    苗栗警分局指出，監視器日益普及，受害店家因為店內加裝監視器成了破案關鍵，遇有財物減少、突發事故，更可以輔助釐清案情，是自保助人的最佳利器，並呼籲民眾隨時注意店內或處所周邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生。

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