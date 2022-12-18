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    首頁　>　苗栗縣

    人流碰寒流！ 苗栗草莓、溫泉季 估湧入6萬車次、18萬人次

    苗栗草莓、溫泉季遇寒流，警方估湧入6萬車次、18萬人次。（警方提供）

    苗栗草莓、溫泉季遇寒流，警方估湧入6萬車次、18萬人次。（警方提供）

    2022/12/18 10:19

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉草莓栽種面積冠全國，有「草莓王國」美名，時序入冬，鄉內浪漫台三線道路兩側草莓園，已可見鮮紅莓果結實纍纍，也宣告草莓季的到來；而鄰近的泰安鄉有「美人湯」，也吸引遊客前往泡湯舒緩身心。寒流襲台，苗栗警方估計，將湧入湧入6萬車次、18萬人次進入大湖與泰安地區，相當驚人。

    警方指出，17日正式啟動草莓季交通疏導勤務，動員苗栗縣警察局5個分局、交通及保安警察隊約200名警力投入，並針對交通要道台72線與客屬大橋、台3線與台72線、台3線與台6線、國道一號頭屋及三義交流道等易壅塞路段加強疏導。

    苗栗縣警察局交通警察隊向交通部公路總局第二區養護工程處車潮湧入資料，發現之前已湧入5萬多車次，考量寒流襲台，估周末再湧入前往泡湯及採草莓的遊客可達6萬車次、18萬人次。

    苗栗警方為紓解車流，提醒用路人使用替代道路，包括國道3號（南下、北上）匯出苑裡交流道接續行駛縣道140線 （西向），再左轉台3線（北上）；國道1號（南下）匯出苗栗交流道接續行駛台6線，左轉台72線，右轉台3線（南下）；國道1號（北上）轉國道4號匯出台3線交流道繼續北上。

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