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    首頁　>　苗栗縣

    挨批「假庶民真富豪」 鍾東錦反質疑徐定禎「現金存款僅27萬多」

    鍾東錦遭批假庶民，今天反質疑徐定禎現金存款僅27萬多元，連辦一場造勢都不夠。（鍾東錦提供）

    鍾東錦遭批假庶民，今天反質疑徐定禎現金存款僅27萬多元，連辦一場造勢都不夠。（鍾東錦提供）

    2022/10/17 16:55

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣議會議長、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被競選對手民進黨徐定禎、國民黨謝福弘質疑擁有大量財產，還自稱「庶民」，根本是「假庶民、真富豪」。鍾東錦回應，當他有一些積蓄，主要就是投資買土地，加上太太家族原本就有繼承一些房產，「我就是我自己的後盾，我如實申報、我驕傲」。

    鍾東錦表示，投資理財上，傾向傳統方式，也就是老一輩人常說「有土斯有財」在這次選舉中，都一併詳實依法申報。反觀對手的財產申報。鍾東錦也反批，民進黨的政治人物財產申報低到不可思議，是否代表正用著人民的納稅錢協助選舉？不然成千上億的選舉經費從何而來？

    鍾東錦也質疑，民進黨苗栗縣候選人徐定禎申報現金存款只有27萬多元，連舉辦一場競選活動的設備都不足支應，提醒對手「做假也不要做的那麼難看」，更要求對方應該要「向選民說清楚、講明白，競選經費從哪裡來？當然，肯定是從民進黨中央資助，如此一來，未來苗栗鄉親的權益和民進黨政府政策有衝突時，他會聽誰的？一定是聽民進黨的」。

    鍾東錦也說，從萊豬進口就可以知道，含有萊克多巴胺的豬肉可能危害子孫，但民進黨為了一黨之私，堅持要進口，直到現在，「大家有看到其他幾位縣長候選人站出來反對嗎？完全沒有」。

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