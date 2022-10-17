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    首頁　>　苗栗縣

    徐耀昌：卸任後不再參選 還給老婆一個老公

    不再尋求連任的民進黨縣議員鄭宗國（右），質詢縣長徐耀昌卸任後的人生規劃，徐強調，將還老婆一個老公，不再參選。（記者張勳騰攝）

    不再尋求連任的民進黨縣議員鄭宗國（右），質詢縣長徐耀昌卸任後的人生規劃，徐強調，將還老婆一個老公，不再參選。（記者張勳騰攝）

    2022/10/17 16:00

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今天進行總質詢議程，不再尋求連任縣議員鄭宗國及韓茂賢，質詢即將卸任的縣長徐耀昌人生規劃及8年執政感想；徐耀昌指出，從鎮長、立委到縣長，已從政30年，卸任後將不再參選，還他老婆一個老公。

    鄭宗國還要徐耀昌為自己的政績打分數，但徐說不敢替自己打分數，僅強調，他在縣務會議中，一再期許各局處長，要做該做的事，且要創新求變接地氣，用認真專業為民服務，給縣民稱讚。

    徐耀昌並說，卸任後，將還老婆一個老公，帶著妻子四處走走、運動，並找朋友喝酒、聊天，不會再繼續參選。

    韓茂賢則詢問徐8年來執政的感想，徐強調是百感交集，尤其一上任負債，連薪水都發不出，一路咬緊牙關都過去了，徐強調任內開源節流、招商引資達1兆100億元，提供鄉親就業機會。

    徐耀昌也針對未兌現的後龍遠雄健康醫療園區政見提出說明，他指出，遠雄醫療園區申請時效已變回到農牧用地，他任內積極推動，但大醫院都被新竹以北及台中地區包辦，苗栗蓋醫療園區的可能性不高，也找5、6個財團都不願意來苗栗投資，一切已努力過，也建議下屆縣長不妨改變經營型態，讓那塊地活化。

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