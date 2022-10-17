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    徐定禎︰鍾東錦是否「假庶民真富豪」？

    徐定禎質疑鍾東錦「假庶民真富豪」。（徐定禎提供）

    徐定禎質疑鍾東錦「假庶民真富豪」。（徐定禎提供）

    2022/10/17 13:27

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天指出，自稱「庶民」的無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦自稱「庶民」，共申報土地159筆、建物18筆，存款總額有1億1738萬9880元、股票11筆共433萬3100元，另外保險價值1億7208萬4119元，質疑鍾東錦是「假庶民真富豪」。

    徐定禎表示，鍾東錦夫婦名下土地包括在苗栗縣的三灣鄉、卓蘭鎮、竹南鎮、南庄鄉、後龍鎮、通霄鎮、獅潭鄉、銅鑼鄉、頭份市、桃園市八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮等地區。房產18棟，包括在苗栗縣頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、桃園市八德區、新竹縣竹北市、湖口鄉、新埔鎮，其遍佈桃竹苗的不動產，豐厚的存款與證券，如此驚人的財力在全國政治人物之中實屬罕見。

    徐定禎也說，根據監察院資料顯示，鍾東錦擁有一輛496萬的賓士、320萬的BMW、120萬的TOYOTA，這3輛車就價值近千萬元。看到財產申報資料上所記載的名車，更能感受到鍾東錦「真富豪」的財力。

    徐定禎也提出，2020年度財產申報資料上，鍾東錦曾擁有一輛1790萬元的法拉利，這樣算是「庶民」嗎？還是「假庶民真富豪」騙選民？

    徐定禎最後更質疑鍾東錦，苗栗全縣到處都有鍾東錦的大看板，餐廳、營業場所都很容易看見鍾東錦面紙盒，其宣傳車穿梭大街小巷。其他人事、廣告的經費支出更是驚人。

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