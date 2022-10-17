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    謝福弘︰打造苗南親子藝文園區 活化台6線觀光

    謝福弘提政見，打造苗南親子藝文園區，活化台6線觀光。（謝福弘提供）

    謝福弘提政見，打造苗南親子藝文園區，活化台6線觀光。（謝福弘提供）

    2022/10/17 13:22

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨苗栗縣長候選人謝福弘今天提出政見，表示公館地區可利用既有的特色館，局部重新改建及新增設施，打造結合空中遊園車、水車摩天輪，水圳親子戲水區、半戶外專業劇場，青創基地，農產銷售中心、特色在地餐廳等複合式的休閒空間，為台6線創造亮點。

    謝福弘強調，屆時也將結合農會打造稻田彩繪，吸引親子遊客到公館臺六線周邊觀光消費，重新活絡公館鄉的商機。謝福弘表示，多年前傅學鵬為公館打通沿山道、客屬大橋，並將公館舊兵營改建為映象園區。劉政鴻則是結合沿山道終點，在銅鑼新建桐花公園，並將公館映象園區改建為如今的特色館、陶藝博物館，都為公館留下建設，並吸引大量遊覽車觀光，成功連結大湖酒莊、薑麻園等景點，讓臺六線連結臺三線，創造觀光效益。

    謝福弘說，既有建設在不消耗太多預算的情況下，再順應觀光發展與親子育樂的需求，重新活化轉型苗栗特色館成「苗南親子藝文特區」，吸引新竹台中以及苗北地區的親子遊客到訪，讓苗南苗北串聯，帶動公館鄉整體的新亮點，引活水進公館鄉。

    另外，謝福弘也質疑，無黨籍縣長候選人鍾東錦明明擁有破億的存款和一百多筆土地資產，還稱自己是庶民，一直戴著面具欺騙選民。他的造勢活動排場及禮贈品的數量完全是大撒幣，徐定禎也是差不多，民進黨也是用國家機器來投入造勢。

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