為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    力拚當選 徐定禎拋客家政見

    徐定禎拋客家政見，力拚當選。（徐定禎提供）

    徐定禎拋客家政見，力拚當選。（徐定禎提供）

    2022/10/16 12:57

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天提出客家相關政見，希望在客家大縣苗栗縣獲得更多選民青睞，爭取選票。徐定禎未來客家政策將以從客語托育中心到推動客英雙語教育；助教育現場補強師資、發展苗栗客語本位教材；強化客家文化永續發展為主軸。

    徐定禎表示，以苗栗縣僑育國小為例，為縣內首座以客英雙語轉型實驗小學，成功獲得客委會與教育部等資源挹注，不但兼顧語言傳承，更能透過雙語教學讓孩子有更強競爭力。

    所以他當選後將搭配中央政府「推動國家語言整體發展方案」及「2030雙語政策」雙軸並行政策，除了落實國家語言保存與發展，也致力提升學子英語力，在這兩軸線上，能爭取更多的預算支持。

    第二項主軸協助教育現場補強師資、發展苗栗客語本位教材則將由縣府成立教材編寫中心，以華語書寫，融合客家生活文化，發展苗栗的客家本位教材，進而，在縣內重點客庄地區實施，讓孩子在學習過程了解自己家鄉，自己族群的文化。

    預算部份將結合客家委員會與教育部資源，持續補強教育現場師資可能不足的問題，也要建立獎勵制度，讓縣府做學校做老師的後盾。

    而第三項主軸強化客家文化永續發展，徐定禎則推出「充實客庄藝文能量：提供社區藝文團隊支持，持續養成客庄藝文能量」、「 打造在地文化節慶：積極協助在地團隊與公所，結合在地藝文能量與人才，發展自己獨特地方日，搭配相關活動與民間力量，深化對在地支持，永續客庄發展」「 精彩在地客庄大節：縣府主動協助地方辦理縣內重點客家大節，以最精采的文化內涵，成就客庄文化大縣」。

    徐定禎拋客家政見，力拚當選。（徐定禎提供）

    徐定禎拋客家政見，力拚當選。（徐定禎提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗縣長5選將 鍾東錦存款1.17億最多金
    2022/10/15 05:30

    苗縣長5選將 鍾東錦存款1.17億最多金
    抗議！徐定禎公布民調獨漏他 宋國鼎反擊
    2022/10/12 21:00

    抗議！徐定禎公布民調獨漏他 宋國鼎反擊

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    民調照升不誤？徐定禎質疑「西瓜刀議長」 鍾東錦陣營回應了
    2022/10/11 22:54

    民調照升不誤？徐定禎質疑「西瓜刀議長」 鍾東錦陣營回應了
    謝福弘合體韓國瑜 號召正藍軍╱徐定禎︰被高雄不要的人支持
    2022/10/11 05:30

    謝福弘合體韓國瑜 號召正藍軍╱徐定禎︰被高雄不要的人支持
    苗栗縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播