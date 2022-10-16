力拚當選 徐定禎拋客家政見

徐定禎拋客家政見，力拚當選。（徐定禎提供）

2022/10/16 12:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天提出客家相關政見，希望在客家大縣苗栗縣獲得更多選民青睞，爭取選票。徐定禎未來客家政策將以從客語托育中心到推動客英雙語教育；助教育現場補強師資、發展苗栗客語本位教材；強化客家文化永續發展為主軸。

徐定禎表示，以苗栗縣僑育國小為例，為縣內首座以客英雙語轉型實驗小學，成功獲得客委會與教育部等資源挹注，不但兼顧語言傳承，更能透過雙語教學讓孩子有更強競爭力。

所以他當選後將搭配中央政府「推動國家語言整體發展方案」及「2030雙語政策」雙軸並行政策，除了落實國家語言保存與發展，也致力提升學子英語力，在這兩軸線上，能爭取更多的預算支持。

第二項主軸協助教育現場補強師資、發展苗栗客語本位教材則將由縣府成立教材編寫中心，以華語書寫，融合客家生活文化，發展苗栗的客家本位教材，進而，在縣內重點客庄地區實施，讓孩子在學習過程了解自己家鄉，自己族群的文化。

預算部份將結合客家委員會與教育部資源，持續補強教育現場師資可能不足的問題，也要建立獎勵制度，讓縣府做學校做老師的後盾。

而第三項主軸強化客家文化永續發展，徐定禎則推出「充實客庄藝文能量：提供社區藝文團隊支持，持續養成客庄藝文能量」、「 打造在地文化節慶：積極協助在地團隊與公所，結合在地藝文能量與人才，發展自己獨特地方日，搭配相關活動與民間力量，深化對在地支持，永續客庄發展」「 精彩在地客庄大節：縣府主動協助地方辦理縣內重點客家大節，以最精采的文化內涵，成就客庄文化大縣」。

徐定禎拋客家政見，力拚當選。（徐定禎提供）

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