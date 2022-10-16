民進黨議員候選人劉治竑酒駕入監 苗縣黨部：撤提名除黨籍

劉治竑。（翻攝劉治竑臉書）

2022/10/16 11:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕爭取連任的民進黨苗栗縣議員劉順松今年8月病逝，其子劉治竑獲民進黨徵召參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。但劉治竑於今年4月間酒駕撞車，犯公共危險罪被判5個月，得易科罰金，苗栗檢方查出他已是第三度酒駕，不准易科罰金，14日已發監執行。苗栗縣黨部今（16）日指出，將撤除其提名並開除黨籍。

年底地方公職人員選舉，劉順松獲民進黨提名要爭取連任，未料於8月30日病逝，讓地方支持者不捨，劉治竑在父親任議員起就擔任特助，協助基層服務工作，受地方勸進，並獲民進黨徵召，於9月2日登記截止日的最後一天登記參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，第四選區黨籍縣議員劉順松8月底辭世後，縣黨部希望劉順松在地服務精神有機會延續。臨時執委會徵召劉順松兒子劉治竑參選。惟劉治竑在獲得民進黨徵召前並未告知他於年初所犯酒駕情事，遲至14日縣黨部接獲劉治竑通知，才知因酒駕已發監執行。

李貴富主委指出，該黨重申酒駕零容忍，對於劉治竑個人行為感到遺憾，將撤除其提名並開除黨籍。

苗栗縣縣選委會表示，檢方告知將於17日將公文送達，縣選委會再開會並報請中選會，依《公職人員選舉罷免法》第26條規定，「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，預期劉將被撤銷資格。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法