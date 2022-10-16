為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    民進黨議員候選人劉治竑酒駕入監 苗縣黨部：撤提名除黨籍

    劉治竑。（翻攝劉治竑臉書）

    劉治竑。（翻攝劉治竑臉書）

    2022/10/16 11:41

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕爭取連任的民進黨苗栗縣議員劉順松今年8月病逝，其子劉治竑獲民進黨徵召參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。但劉治竑於今年4月間酒駕撞車，犯公共危險罪被判5個月，得易科罰金，苗栗檢方查出他已是第三度酒駕，不准易科罰金，14日已發監執行。苗栗縣黨部今（16）日指出，將撤除其提名並開除黨籍。

    年底地方公職人員選舉，劉順松獲民進黨提名要爭取連任，未料於8月30日病逝，讓地方支持者不捨，劉治竑在父親任議員起就擔任特助，協助基層服務工作，受地方勸進，並獲民進黨徵召，於9月2日登記截止日的最後一天登記參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。

    民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，第四選區黨籍縣議員劉順松8月底辭世後，縣黨部希望劉順松在地服務精神有機會延續。臨時執委會徵召劉順松兒子劉治竑參選。惟劉治竑在獲得民進黨徵召前並未告知他於年初所犯酒駕情事，遲至14日縣黨部接獲劉治竑通知，才知因酒駕已發監執行。

    李貴富主委指出，該黨重申酒駕零容忍，對於劉治竑個人行為感到遺憾，將撤除其提名並開除黨籍。

    苗栗縣縣選委會表示，檢方告知將於17日將公文送達，縣選委會再開會並報請中選會，依《公職人員選舉罷免法》第26條規定，「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，預期劉將被撤銷資格。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》資格審定當天入監 苗縣議員候選人資格將被撤銷
    2022/10/16 06:03

    獨家》資格審定當天入監 苗縣議員候選人資格將被撤銷
    符合候選人資格當天 酒駕入監／選將劉治竑 承議員亡父志夢碎
    2022/10/16 05:30

    符合候選人資格當天 酒駕入監／選將劉治竑 承議員亡父志夢碎

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    苗栗縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播