獨家》資格審定當天入監 苗縣議員候選人資格將被撤銷

原苗栗縣議員候選人劉治竑在資格審定當天因酒駕累犯入監，將被撤銷候選資格。（翻攝劉治竑臉書）

2022/10/16 00:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕爭取連任的民進黨苗栗縣議員劉順松今年8月病逝，其子劉治竑登記參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。但劉治竑於今年4月間酒駕撞車，犯公共危險罪被判5個月，得易科罰金，檢方查出他已是第三度酒駕，不准易科罰金，將劉其於14日發監執行。苗栗縣選委會將於下週開會報請中央選委會審定，依法劉將被撤銷候選人資格。

年底地方公職人員選舉，劉順松獲民進黨提名要爭取連任，未料於8月30日病逝，讓地方支持者不捨，因劉治竑在父親任議員起就擔任特助，協助基層服務工作，受地方勸進，並獲民進黨推薦，於9月2日登記截止日的最後一天登記參選，力拚延續父志，繼續為鄉親服務。

不過，劉治竑曾於今年4月酒駕撞車，被苗栗地方法院依公共危險罪判刑5個月，得易科罰金，但苗栗地檢署調查，他已三度酒駕，認為若不入監，難收矯治之效，不准他易科罰金。劉治竑於14日被中選會審定候選人資格公告當天，發監執行。

苗栗縣選委會表示，受理登記參選後，會對登記參選者進行消極資格審查，但縣選委會直到14日接到苗栗地檢署電話告知劉入監執行一事前，都未收到檢方提供劉被判刑、尚未執行完畢的情事，所以使得劉被審定符合候選人資格。

縣選委會表示，檢方告知將於下週一（17日）將公文送達，縣選委會再開會並報請中選會，依《公職人員選舉罷免法》第26條規定，「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，預期劉將被撤銷資格。

劉治竑於今年4月7日晚間7點許，在住處內飲酒後，隔天上午7點33分許，開車行經後龍鎮永興路與苗13線交岔路口，不慎與機車騎士碰撞，騎士未受傷，警方據報到場處理，查出劉的酒精呼氣值每公升0.26毫克，依法將他送辦。

檢方調查，劉於2011年，首次酒駕獲緩起訴處分；2018年再度酒駕，經法院判處有期徒刑3個月，併科罰金3萬元確定，有期徒刑部分易科罰金執行完畢。

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