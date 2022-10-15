苗栗「石虎橋」盼了597天的驚喜！ 母子檔趴趴走玩穿越

卓蘭鎮老庄溪「石虎橋」今年8月24日記錄到一對石虎母子從跨河通道內部穿越。（苗栗縣府提供）

2022/10/15 20:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府在卓蘭鎮老庄溪建置2座全國首創的野生動物友善跨河通道，今年3月首次監測到有石虎從通道上方通過；縣府最近更驚喜發現，一對石虎母子多次從通道內穿越過河、往來兩岸，已成為石虎穿越溪流兩岸的利用路徑。

苗栗縣農業處說，大安溪是連結苗栗縣與台中市兩地石虎的重要交流區，但大安溪支流老庄溪下游長達約1公里的水泥護岸，可能會造成石虎棲地切割，增加周邊道路路殺風險，因此，縣府去年初在老庄溪搭設2座跨越橋，供野生動物穿越使用，橋身彩繪石虎圖案，也被稱為石虎橋。

農業處指出，石虎橋跨河通道去年1月完工後，自動相機監測到白鼻心、鼬獾、鼠類、鼩鼱及家貓等動物利用通道跨越溪流，唯獨不見石虎。雖然有數次拍攝到石虎經過通道邊，還曾進入探查，但遲遲沒有穿越利用；今年3月16日，在通道完工後的第436天，農業處監測發現有石虎從通道上方穿越，可惜石虎仍非從跨河通道內部穿越。

農業處說，最近監測人員回收相機紀錄資料，驚喜發現8月24日通道完工後的第597天，終於記錄到一對石虎母子從通道內部通過，而且接下來數天內連續、頻繁使用通道來回溪流兩岸，還有叼著鼠類穿越的畫面，讓保育人員相當開心。

苗栗縣政府在卓蘭鎮老庄溪建置全國首創的野生動物友善跨河通道。（苗栗縣府提供）

石虎橋於今年3月16日在通道完工後的第436天，終於監測到有石虎從通道上方穿越，可惜石虎並非是從跨河通道內部穿越。（苗栗縣府提供）

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