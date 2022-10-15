頭份聯合競總成立 宋國鼎、吳翌立舉鋤頭誓言保護土地、捍衛家園

時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎與議員候選人吳翌立，今天成立頭份聯合競選總部。宋國鼎和吳翌立舉起鋤頭誓言保護土地、捍衛家園。（宋國鼎團隊提供）

2022/10/15 23:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎與議員候選人吳翌立，今天成立頭份聯合競選總部。宋國鼎和吳翌立舉起鋤頭誓言保護土地、捍衛家園，同為議員候選人的林志豪和葉中倫送上凍蒜籃，期許時力此次大選，縣長跟三位候選人能夠全壘打順利當選。

立法委員邱顯智、王婉諭、新竹縣議員連郁婷、時代力量台中黨部主委洪錦鈺、時代力量決策委員陳孟秀律師、時代力量秘書長白卿芬、中華民國兒童權益促進會協會創會理事長王薇君等人都到場加油祝賀。

宋國鼎表示，他認識吳翌立3年多，吳是最善用議員陳情的民眾，當時就知道吳對地方有熱情、有關懷，更在反坤輿抗爭現場站到最前線保護家園，吳一定能用勇氣跟專業，在縣議會為所有的縣民謀取福利。

宋國鼎強調，打破黑金政治，終結派系世襲，是他對政治的期許，期待苗栗不再受地方勢力掌控，也期許所有的候選人，永遠不要忘記當初參選的初心，一起為更好的苗栗來努力。

吳翌立表示，她從來沒有想過參與政治，直到龍昇村的反坤輿掩埋場抗爭，宋國鼎的出現改變了她的人生，宋國鼎和時力團隊，從頭到尾和鄉親站在一起，不怕黑道、不畏強權，沒有退縮，所以她要和時力站在一起奮鬥。

邱顯智表示，苗栗是自救會最多的地方，很多人說他推坑宋國鼎，其實是因為宋國鼎有一顆熱愛苗栗的心，才沒有選擇做一個賺大錢的律師，而是願意站出來為苗栗服務，同樣的，總是站在抗爭第一線的翌立，永遠會往前衝來保護大家，一定要讓吳翌立衝進議會，來保護苗栗。

王婉諭表示，她是苗栗的女兒，在國會跟宋國鼎有非常深的合作，宋國鼎告訴她，在議會雖然能做很多事，可是苗栗需要更大的改變，所以國鼎經慎重考慮後決定選擇挑戰縣長，她要謝謝國鼎的勇敢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法