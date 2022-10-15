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    首頁　>　苗栗縣

    卓蘭聯合競總成立 鍾東錦：全力行銷「水果王國」

    無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦與縣議員候選人楊恭林今天舉辦卓蘭聯合競選總部成立大會。（鍾東錦團隊提供）

    無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦與縣議員候選人楊恭林今天舉辦卓蘭聯合競選總部成立大會。（鍾東錦團隊提供）

    2022/10/15 17:50

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦與縣議員候選人楊恭林今天舉辦卓蘭聯合競選總部成立大會。鍾東錦說，當選縣長後，將與楊恭林齊力合作，共同推廣卓蘭水果王國的美名，同時幫助農民解決缺工、缺地等問題，全面提升農民收入。

    鍾東錦、楊恭林聯合競總成立大會，鍾東錦競總主任委員蔡麗卿、發言人陳怡樺、卓蘭競總主任委員胡明星、執行長詹明光、總幹事詹坤金、卓蘭後援會團長楊蘭香等人出席。

    鍾東錦說，卓蘭鎮素有水果王國之稱，但缺乏專門的行銷推廣中心，未來可用公有土地規劃專門的卓蘭農特產展售中心，販賣與推廣楊桃、葡萄等農產，同時與休閒農場及觀光果園合作進行採果等體驗，提升農民收入。

    此外，為了解決果農缺工、缺地等問題，鍾東錦說，首先將盤點縣有土地現況，將閒置空間或南橫快速道路旁的浮覆地，放租予農民種植優良水果，保障農民耕作權利，更能促進縣有土地活化、有效利用與管理，以達土地之永續利用，增加縣政收入，同時透過農會與人力仲介公司合作，統一引進外籍移工，於果農最繁忙的時節，提供足夠的人力幫助採收、運銷，避免因為缺工，造成農民損失。

    鍾東錦指出，苗栗採果是特色遊程，未來也將發展卓蘭觀光幹線公車，於假日巡迴繞行各景點、果園，透過便利而高品質的公共運輸服務，提升遊憩據點可及性與便利性，創造友善之旅遊環境，藉此打響卓蘭一年四季都有甜美的水果王國名號。

    鍾東錦說，卓蘭在苗栗縣南端，教育和醫療資源較為缺乏，對此可透過國際智慧城市，增加網路頻寬、充實各個學校硬體設備，加強數位和國際語言教學，並在衛生所添購針對年長者使用醫療輔助器材，推廣健康城市的發展。

    無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦與縣議員候選人楊恭林今天舉辦卓蘭聯合競選總部成立大會。（鍾東錦團隊提供）

    無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦與縣議員候選人楊恭林今天舉辦卓蘭聯合競選總部成立大會。（鍾東錦團隊提供）

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