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    首頁　>　苗栗縣

    徐定禎竹南造勢 賴清德力挺「科技新苗栗」

    民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左2）今天在竹南后厝龍鳳宮，舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，副總統賴清德（中）到場助講。（記者彭健禮攝）

    民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左2）今天在竹南后厝龍鳳宮，舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，副總統賴清德（中）到場助講。（記者彭健禮攝）

    2022/10/15 17:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天在竹南后厝龍鳳宮舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，副總統賴清德到場助講時說，苗栗有竹科竹南、銅鑼園區及多個工業區，擁有工商基礎，只要好好規劃推動，就能成為一個樂業宜居的優質縣市，而徐定禎就是最佳人選，拜託鄉親支持。

    賴清德說，苗栗有豐富的天然環境，氣候溫和，罕有颱風侵襲，也具備良好的工商業基礎，但受限於人口流失、財政破產與國民黨執政不力，苗栗長年沒有好的建設發展。徐定禎有行政經驗與理財專業，是最適合翻轉苗栗的候選人，請鄉親支持徐定禎。

    賴清德指出，苗栗應該要引進生技產業進行農業技術升級，科技製造業也有很好的發展條件，但苗栗龐大的發展潛力需要好好規劃，請大家給會做事的徐定禎一個機會，一定可以起造科技新苗栗，讓苗栗成為人人宜居的城市。

    除了賴清德，內政部政務次長陳宗彥及立法委員洪申翰、黃國書、林宜瑾也站台助選，縣內不分黨派的候選人齊聚，藝人楊烈也現場獻唱，支持徐定禎。

    積極為坤輿掩埋場案抗爭奔走的洪申翰說，國民黨長期執政的結果就是讓徐耀昌、鍾東錦膽大妄為，請鄉親投給徐定禎，讓苗栗寫下72年首度政黨輪替的歷史。

    徐定禎說，苗栗絕不能黑道治縣，要選經得起考驗的候選人做縣長。他有頭份經驗，有理財專業，當選縣長一定能告別黑金政治、告別財政黑洞、告別派系選舉，並撕下苗栗國標籤，實現「科技新苗栗」的願景。

    選區在竹南、造橋、後龍的議員候選人邱毓興也說，竹南鄉親都看得到頭份這幾年的改變，徐定禎的執政有口皆碑，一定能帶領苗栗進步。楊烈現場演唱後感性向鄉親催票，他說可以為徐定禎的為人掛保證，請鄉親給徐定禎一個機會，讓徐定禎為所有苗栗鄉親服務。

    民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左3）今天在竹南后厝龍鳳宮，舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，副總統賴清德（右3）站台力挺。（記者彭健禮攝）

    民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（左3）今天在竹南后厝龍鳳宮，舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，副總統賴清德（右3）站台力挺。（記者彭健禮攝）

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