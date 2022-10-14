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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗縣長5候選人 鍾東錦存款逾億最有錢

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦與妻子名下的存款、保險價值都超過1億元。（資料照）

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦與妻子名下的存款、保險價值都超過1億元。（資料照）

    2022/10/14 16:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央選舉委員會今天公告年底地方公職人員選舉的縣市長、縣市議員候選人申報財產。5名苗栗縣長候選人中，無黨籍的鍾東錦與妻子名下的土地、建物、存款、有價證券及保險價值都是最多，存款、保險價值都超過1億元，但鍾也有1億3600萬元的債務，也是最高。

    今年公職人員財產申報法第6條修正後，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉的公職候選人財產申報表應上網公告，且已列為申請登記之必要表件。中央選舉委員會今天於官網公告。

    依中選會公告的資料顯示，鍾東錦與妻子名下有159筆土地、18筆建物、存款有1億1738萬9880元、有價證券433萬3100元、保險價值（累積已繳保險費折合新台幣總金額）1億7208萬4119元，不過也有1億3600萬元的銀行貸款。

    民進黨候選人徐定禎與妻子名下有4筆土地、2筆建物、存款27萬2134元、有價證券22萬2531元，保險價值107萬3189元。不過，資料中，徐定禎的妻子竟是台灣銀行苗栗分行的債權人；對此，徐定禎表示，是購置不動產的貸款，於填報時將250萬元的債務，誤填入債權欄位，會向選委會請求更正。

    國民黨候選人謝福弘與妻子名下有2筆土地、2筆建物、現金100萬元、存款526萬6268元、美金存款3萬1553元，保險價值409萬5702元，債務291萬1772元。另有謝妻的事業投資泓赫企業股份有限公司50萬元。

    時代力量候選人宋國鼎與妻子名下有土地4筆、建物4筆、存款96萬8053元、有價證券2808.37元、保險價值177萬7839元、債務517萬5242萬元。

    另一名無黨籍候選人吳盛聖與妻子名下有土地14筆、建物2筆、存款223萬6387元、保險價值240萬6795元、債務1019萬2920元，事業投資100萬元。

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