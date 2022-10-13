立院民進黨團羅列罪狀促退選 鍾東錦競總：選舉奧步

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（資料照）

2022/10/13 13:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦曾召開記者會，自曝曾犯通姦、殺人未遂罪及接受管訓，並承諾「若有殺人證據就退選」，鍾近日遭爆料35年前曾犯傷害致死罪。立法院民進黨團今（13日）要求鍾應信守承諾立刻退選。

對此，鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，民進黨的此種作為，完全是意料中的打壓、抹黑、誣陷、栽贓，利用國家機器打壓異己，這也是競總日前所揭發的「民進黨選舉十大奧步」的開始。

陳怡樺指出，不過面對這種「綠色恐怖」，鍾議長從一開始就用最坦然的心面對所有鄉親，也為過去付出了代價，並為了捍衛尊嚴與人權，毫無畏懼並帶領競選團隊勇往直前，除了請律師團蒐證，只要有違法一律馬上提告，也請苗栗鄉親擦亮眼睛，看清楚民進黨的烏賊戰術，大家一起團結對抗不公不義的綠色恐怖，捍衛苗栗這一塊淨土。

立法院民進黨團今日由黨團總幹事羅致政、副幹事長林靜儀、黨團副書記長吳玉琴、林楚茵與立委沈發惠共同召開「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？」記者會。

羅致政表示，選戰倒數44天，苗栗縣能否出現72年來首次政黨輪替，還是從「苗栗國」變成「苗栗黑金帝國」？其中，國民黨不敢提名、也不敢太批判的苗栗縣議長鍾東錦，到底還犯了多少罪？事實已證明他前科累累，政治人物最重要的就是誠信，他今年5月在參選記者會上輕描淡寫年輕時期的荒唐，卻忽略民眾對他過去所做所為的嚴正態度，也掩蓋解一位政治人物的重要角度。

黨團副書記長吳玉琴說明，鍾東錦自承年輕時當時曾犯通姦罪、曾經被移送管訓，及拿西瓜刀劃破別人肚皮、臟器外露的殺人未遂罪。此外，鍾東錦近日又被爆料「傷害致死罪」，這是1987年5月份在台北市錦州街所發生的案件，鍾最後被判刑3年9個月。

沈發惠則「3問鍾東錦」，第一，鍾東錦自陳「殺人未遂」，如今又被爆料「傷害致死」，顯然他當初的記者會有所隱瞞，對傷害致死的重罪隻字不提；第二，鍾東錦是否敢保證沒有其他案件？第三，鍾東錦當時承諾「有殺人證據就立刻退選」，現在被爆料確實殺死人了，應該立刻退選，並強調「人在江湖除了逞兇鬥狠，講信用也是非常重要的」，呼籲苗栗縣民對於這樣前科累累的一位縣長參選人，真的要三思，這張選票對苗栗未來和下一代的影響。

林楚茵則向鍾東錦喊話，「人生不是打game，按下reset鍵就能重來」，鍾別想透過人設的重新設定，在臉書貼形象照或文青文，就能抹滅過去犯下的罪刑。苗栗很多鄉親都知道鍾東錦是怎樣的人物、曾經犯下多少罪刑，這樣的縣長不配代表苗栗縣民。

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