2千元教育券掀選戰波瀾 竹南前後任鎮長槓上互告

竹南鎮長方進興（右）今天在律師陪同下到苗栗地檢署按鈴反控康世儒涉犯誣告、誹謗、意圖使人不當選罪嫌。（記者彭健禮攝）

2022/10/13 11:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所運用離岸風力發電回饋金，今年7月起發放鎮內國中小學及幼兒園學童每人2000元教育商品券。但回鍋參選鎮長的康世儒質疑該券僅限定於特定商家使用，公所有圖利之嫌，1日到苗栗地檢署按鈴控告鎮長方進興等人涉嫌貪污；方進興強調依法公開招標，無獨厚特定廠商，今天按鈴反控康涉犯誣告、誹謗、意圖使人不當選等罪嫌。

方進興今天表示，康世儒對公所向離岸風力發電公司爭取回饋金發放給鎮內學童教育券一事予以扭曲事實，並製發不實文宣於各項集會場合、家戶發放，不僅抹殺公所行政團隊為民爭取福利的辛勞，也使選民對他的操守、品德產生高度質疑，足生損害他的名譽及影響選民投票權行使的正確性，因此依法對康世儒提告。

康世儒接獲民眾與文具批發業者陳情，指公所發放的教育商品券只能向特定商家購買，鎮內其他販售相關商品的商家，因排擠效應受極大衝擊與損害，非常不公平。

康世儒指控說，回饋金應屬全民共享資源，如焚化爐回饋金發放行之有年，竹南家戶都能享受福利。若鎮公所欲將離岸風力發電回饋金用於學生教育補助，應兼顧全鎮相關商家權益才對，卻涉嫌用不當的限制性招標手段圖利特定廠商。

方進興說明，離岸風力發電回饋金是公所透過立委陳超明額外爭取所得，後龍鎮也有，依學童人數分配給竹南2775萬元、後龍925萬元。風電廠商規定回饋金要用在「學童教育」補助，也「不同意」發現金，竹南採發放教育商品券方式，後龍則是買鮮奶給學童喝。強調鎮公所依採購法辦理教育商品券公開招標，無獨厚特定廠商。

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