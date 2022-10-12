藉宮廟副主委身分送選民賑濟物資 苗栗縣里長參選人涉賄選3萬交保

苗栗縣竹南鎮聖福里謝姓里長參選人，被檢舉借身兼宮廟副主委的身分，將宮廟原訂用以賑濟清寒家庭的物資，贈送里內選民，涉嫌賄選，檢警調昨搜索、傳喚10人到案，檢方訊後，諭知謝姓參選人3萬元交保。（資料照）

2022/10/12 12:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮聖福里謝姓里長參選人，被檢舉借身兼宮廟副主委的身分，將宮廟原訂用以賑濟清寒家庭的物資，贈送里內選民，涉嫌賄選，檢警調昨搜索、傳喚10人到案，檢方訊後，諭知謝姓參選人3萬元交保。

苗栗地檢署掌握情資，指竹南鎮聖福謝姓里長參選人涉嫌利用其身兼聖福宮副主委的身份，將該宮廟原訂用以發放賑濟清寒家庭的物資（每份約1500元）贈送予該里具有投票權之里民，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪。

苗檢檢察官蔡明峰指揮苗栗縣警察局竹南分局、法務部調查局苗栗縣調查站組專案小組共同偵辦。經專案小組調取相關資料加以分析，11日發動搜索，傳喚謝姓里長候參選人及其父親，與涉嫌收受賄賂的8名選民到案說明。

經檢察官訊問釐清案情後，認為謝姓里長候參選人與其父因涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，諭知謝姓里長參選人3萬元、謝父2萬元交保，其餘涉嫌收受賄賂的選民則請回。

苗栗地檢署表示，賄選態樣不只是現金買票，對於各類企圖以提供物資、禮品、不正利益破壞選舉公平秩序之人，苗栗查賄團隊已布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，將一律從嚴從速偵辦。

苗檢呼籲，維持選舉公平性是鞏固民主政治的基石，請民眾勇於拒絕賄選、檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），本署對於所有檢舉案件均有嚴謹之保密措施。

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