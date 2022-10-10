稱民進黨有10大奧步 苗縣長參選人鍾東錦組律師團反擊

苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部組律師團，反擊民進黨10大奧步。（記者張勳騰攝）

2022/10/10 17:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部今天召開記者會，指近日接獲許多熱心的鄉親回報，民進黨即將採取每次選舉慣用的「一哄、二騙、三假、四亂」十大奧步來殘害苗栗、誤導鄉親、誣陷鍾東錦，鍾競總也請來律師團協助，正面迎戰綠色恐怖；律師團指出，目前已提告「臉書轉貼不實訊息」、「假民調、真誣衊」及「請警方查扣不實文宣」三件違反選舉罷免法案件。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出， 許多民眾已經非常厭惡綠營的競選伎倆，紛紛向該總部通報，檢舉疑似有對手開始使出奧步，準備以栽贓嫁禍的方式，打壓鍾東錦。

總部經過整理後，列出綠營十大奧步，分別為「一哄、二騙、三假、四亂」，所謂一哄、就是一再用「抗中保台」、塑造「亡國感」、賣芒果乾的方式恐嚇國人，二騙；利用騙術，包括抹黑文宣、不實廣告等欺騙民眾，三假；則是使用假民調，編造有利於綠營候選人的數字；假事件，謊稱發放走路工，或是找到疑似賄選的案件，實際上根本就是自己捏造出來的事件；以及假證人，即是找來莫名其妙的人指證莫須有的事件，這些假事件都是綠營慣用的選舉手段，故意來誤導鄉親。

最後四亂則是透過1450網軍、不當介入司法、動用行政資源、控制媒體操弄抹黑議題等，企圖擾亂選民投票意向。

發言人洪志彥表示，上述行為，都已涉嫌觸犯選罷法意圖使候選人不當選刑責，可處5年以下有期徒刑，提醒民眾不要當打手，於社群網站張貼或轉發不實之文字、圖畫及影音訊息，以免遭追訴判刑後悔一輩子，同時更呼籲鄉親，如發現上述10大奧步，可立刻向鍾總部提出檢舉。

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