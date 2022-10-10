苗縣泰安鄉部落重現泰雅族傳統訂婚smyay祭 盼永續傳承

泰雅族部落頭目帶領進行傳統的訂親儀式。（記者張勳騰攝）

2022/10/10 16:57

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣部落創意文化產業協會及馬巴督安部落等單位，今天在泰安鄉清安村Ma tu,uawal部落廣場，舉辦泰雅傳統訂婚smyay祭，重現早期泰雅傳統訂婚儀式，盼這項傳統祭儀能永續傳承。

這項活動是由苗栗縣部落創意文化產業協會理事長吳廷宏、馬巴督安部落主席劉仁文、執行長林恩光、頭目馮明星等人聯合策劃，重現早年的泰雅傳統訂婚儀式。

吳廷宏指出，早期的泰雅傳統訂婚儀式，因男女雙方都不認識，族人穿著傳統泰雅服裝，由部落頭目或耆老帶著自己男方家長，到女方家裡行求婚習俗文化禮儀；而要成婚的男女，都必須有舉行過成年禮才有資格談婚姻，更要經過部落頭目的確認，之前男方會派部落族人到女方部落先行探婚的動作，並回報結果後，才能訂定前往提親的時間，進行訂婚儀式。

吳廷宏表示，男方來之前，女方會有鳥占的過程，才可以進行下一步，提親結束後女方會在自家門口掛上番刀，告知部落這裡已經有人來提親，一週後女方把番刀還給男方就表示求婚失敗，如果女方要求男方親自來取刀，就意謂女方初步答應，請男方帶小米酒等，由雙方頭目唱古調的方式談訂婚的方式等。

吳廷宏強調，隨著時代變遷，現部落男女多數是自由戀愛認識而結婚，傳統的訂婚祭儀，已不復見，唯一不變的是，女方要訂婚前，男方要提供豬隻給女方，宰殺後分送給親友及族人等，告知女兒要出嫁了。

訂親祭儀結束後，男女雙方吟唱，感謝祖靈保佑。（記者張勳騰攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅族部落，女方訂婚前要殺豬分送給親友及族人的習俗，傳承至今並未改變。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法