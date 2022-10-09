蘇貞昌替徐定禎站台 蘇：不要選會殺人的，要選真正的民進黨

行政院長蘇貞昌（左五）到苗栗市為黨提名苗栗縣長參選人徐定禎（左四）等人站台助講，拉抬聲勢。（記者張勳騰攝）

2022/10/09 20:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院長蘇貞昌等綠營大咖，今天到苗栗市為民進黨苗栗縣長參選人徐定禎站台造勢；蘇貞昌指出，苗栗國民黨自己打成一團，一個講對方殺人，一個講對方幫忙民進黨，這樣很簡單，那就不要選殺人的，選給真正民進黨的徐定禎；蘇並力讚徐定禎正派會做事，而且全台都有改變，希望苗栗給民進黨做做看，不要讓蔡總統失望。

蘇貞昌拿出招牌的撞球桿，細數他對苗栗縣爭取的建設補助；蘇指出，擔任院長3年來，沒有給苗栗縣失禮，且對苗栗縣有夠好，每次來都帶紅包，地方喊窮，重大建設苗縣府的配合款，都由政院負擔，中央「建設苗栗，不分山海線」，目前將補助增闢交流道、道路及苗縣警局辦公廳舍改建等重大建設，約850.8億元經費。

蘇貞昌話鋒一轉指出，這次全國縣市長選舉焦點在台北市及苗栗縣，兩縣市都很熱鬧，苗栗縣國民黨自己打成一團，一個講對方殺人，一個講對方幫忙民進黨，那很簡單，大家不要選殺人的，選給真正民進黨的徐定禎。

蘇貞昌表示，全台灣都有改變，唯獨苗栗縣72年來，不肯給民進黨一個改變的機會，而徐定禎正派會做事，絕對禁得起考驗，徐在頭份市長任內市庫從負債6千萬到3億盈餘，希望苗栗鄉親正向改變、往好的方向改變，不要往「殺人」的方向去，不然以後如何教育小孩？

徐定禎則強調對這次勝選有信心，希望鄉親能全力支持他，用選票拚過半，改變苗栗縣的命運、改寫苗栗縣歷史，一起告別財政黑洞，以及黑金及派系政治。

行政院客委會主委楊長鎮也籲請苗栗鄉親不能讓「西瓜刀」議長當選，一定要力挺徐定禎。

此外，基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等也到場站台力挺，一致強調徐定禎有行政及擘畫能力及預算執行力，民進黨在中央執政，在苗栗也執政，中央的大筆預算及建設計畫進入苗栗，讓苗栗重生。也拜託苗栗鄉親把握這一次扭轉苗栗的機會，全力支持徐定禎，換黨、換人做做看。

行政院長蘇貞昌（左六）到苗栗市為黨提名苗栗縣長參選人徐定禎（左五）等人站台助講，拉抬聲勢。（記者張勳騰攝）

行政院長蘇貞昌到苗栗市為黨提名苗栗縣長參選人徐定禎（左五）等人站台助講，強調中央建設苗栗縣，將補助龐大經費。（記者張勳騰攝）

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