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    首頁　>　苗栗縣

    鍾東錦竹南競總成立...徐耀昌哭了

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立，縣長徐耀昌上台受鄉親熱烈歡迎感動，哽咽落淚。（鍾東錦團隊提供）

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立，縣長徐耀昌上台受鄉親熱烈歡迎感動，哽咽落淚。（鍾東錦團隊提供）

    2022/10/08 21:47

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立，縣長徐耀昌上台受鄉親熱烈歡迎感動，數度哽咽落淚，他表示，自己任期剩下2個多月，目前唯一期望就是幫苗栗縣找到一個最優質的縣長，要讓大家感受到「我們團隊是一等一的」，因此向民眾推薦最好的人選鍾東錦。

    徐耀昌還沒上台前，就引來竹南鄉親熱情歡呼，不斷高喊「徐耀昌加油、徐耀昌加油」，替幫鍾東錦站台之後，遭國民黨苗栗縣黨部提出撤銷黨籍處分的他加油打氣。

    徐耀昌看到鄉親相挺，更是真情流露，數度感動地哽咽、落下男兒淚，站在一旁的妻子蔡麗卿見狀，趕緊拿出紙巾幫忙擦拭臉上的淚水，蔡麗卿也忍不住跟著掉下淚珠；

    徐耀昌表示，今天只能用感恩的心來回報竹南鄉親，自己任期剩下2個多月，目前唯一期望就是幫苗栗縣找到一個最優質的縣長，要讓大家感受到「我們團隊是一等一的」，因此向民眾推薦鍾東錦，他絕對是最好的選擇，只要鍾東錦當選苗栗縣長，一定可以創造更幸福的苗栗。

    另，韓國瑜參選總統時的五虎將杏仁哥和強強滾，也專程從高雄北上力挺鍾東錦。鍾東錦表示，由衷感謝徐耀昌縣長和韓國瑜團隊五虎將的支持，並將不畏任何的攻訐與挑戰，與民意一起打贏苗栗這一仗。

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立，縣長徐耀昌上台力挺。（鍾東錦團隊提供）

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立，縣長徐耀昌上台力挺。（鍾東錦團隊提供）

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立。（鍾東錦團隊提供）

    無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的竹南競選總部今晚成立。（鍾東錦團隊提供）

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