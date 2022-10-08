海線鐵路慶百年 白沙屯媽祖婆首搭蒸汽火車祈福

慶祝海線鐵路通車100年，白沙屯拱天宮媽祖11日將搭上蒸汽火車DT668為活動祈福。（資料照）

2022/10/08 20:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣鐵路管理局慶祝海線鐵路通車100年，將於11日在苗栗縣境的通霄車站舉辦系列活動，白沙屯拱天宮媽祖屆時將搭上蒸汽火車DT668為海線鐵路百年活動祈福。拱天宮表示，這是白沙屯媽祖第一次搭火車，雖該列車不對外售票、不開放旅客搭乘，但當天媽祖婆上車前會先巡行通霄市區，歡迎信眾同行。

1922年10月10日，台灣西部海線鐵路從竹南到彰化段，在通霄舉辦鐵路通車典禮。今年通車100年，台鐵局安排蒸汽火車DT668停靠通霄，慶祝並重溫當年。白沙屯拱天宮媽祖也受邀於11日搭乘為海線鐵路百年活動祈福，但該班次蒸汽火車為慶祝海線鐵路通車百週年的活動專車，不對外販售車票，不開放旅客搭乘。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，這是白沙屯媽祖第一次搭火車，當天活動將由「三媽」出席，三媽預計當天早上9點由通霄火車站出發，前往通霄鎮公所進行祈福儀式後，巡行通霄市區，預計11點返回通霄火車站參加慶祝活動，再於鎮公所的迎駕香案前停駕休息，下午1點搭乘蒸汽火車到白沙屯，下車後徒步返回拱天宮安座。

台鐵局表示，當天除有「粉紅超跑」為海線鐵路100年活動祈福，還有鐵道百週年紀念套票、海線「鄉味便當」販售，及通霄鎮公所規劃的特色市集，歡迎民眾共襄盛舉，見證海線鐵路通車百年的歷史時刻。

白沙屯拱天宮媽祖受邀於11日搭乘為海線鐵路百年活動祈福，當天將由「三媽」出席。（白沙屯拱天宮提供）

台鐵慶祝海線通車百週年，11日將舉辦一系列活動。（台鐵局提供）

1922年10月10日，台灣西部海線鐵路從竹南到彰化段，在通霄舉辦鐵路通車典禮。（台鐵局提供）

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