台61線拖板車撞中央分隔島 10噸重梁柱噴飛到對向車道

台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。（民眾提供）

2022/10/08 16:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。拖板車駕駛曾姓男子沒有受傷，但經警方酒測值為0.18，全案依公共危險罪嫌送辦。

竹南警分局於今天下午1點許獲報，指台61線西濱公路南下111.4 公里苗栗後龍路段，發生1輛拖板車撞擊中央分隔島事故，派遣南勢派出所員警前往。

員警到現場發現，拖板車頭毀損、駕駛曾男沒有受傷，但拖板車上載運有2個約8公尺長的大型水泥梁柱，其中一個噴飛到對向車道，另一支掉落車旁，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。警方調查拖板車駕駛酒測值達0.18，全案依公共危險罪嫌送辦。

台61線西濱公路苗栗後龍路段，受到這起意外影響，南北雙向都受影響，經公路總局派遣大型吊車協助，於下午3點許排除，恢復正常通行。

台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道。（民眾提供）

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