為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    台61線拖板車撞中央分隔島 10噸重梁柱噴飛到對向車道

    台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。（民眾提供）

    台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。（民眾提供）

    2022/10/08 16:22

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。拖板車駕駛曾姓男子沒有受傷，但經警方酒測值為0.18，全案依公共危險罪嫌送辦。

    竹南警分局於今天下午1點許獲報，指台61線西濱公路南下111.4 公里苗栗後龍路段，發生1輛拖板車撞擊中央分隔島事故，派遣南勢派出所員警前往。

    員警到現場發現，拖板車頭毀損、駕駛曾男沒有受傷，但拖板車上載運有2個約8公尺長的大型水泥梁柱，其中一個噴飛到對向車道，另一支掉落車旁，幸好當時北上車道無車輛經過，未釀成大禍。警方調查拖板車駕駛酒測值達0.18，全案依公共危險罪嫌送辦。

    台61線西濱公路苗栗後龍路段，受到這起意外影響，南北雙向都受影響，經公路總局派遣大型吊車協助，於下午3點許排除，恢復正常通行。

    台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道。（民眾提供）

    台61線西濱公路苗栗後龍南下路段，今天下午1點許發生1輛拖板車自撞中央分隔島事故，拖板車上載運的2個重達10公噸的預鑄梁柱，其中1個噴飛到對向車道。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重機「女騎士」台61線翹孤輪 「男兒身」公共危險罪嫌法辦
    2022/10/03 16:33

    重機「女騎士」台61線翹孤輪 「男兒身」公共危險罪嫌法辦
    台61線灑滿地化學液竟是pH值14一級強鹼 桃市環保局將追元凶
    2022/10/01 15:20

    台61線灑滿地化學液竟是pH值14一級強鹼 桃市環保局將追元凶

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    台61線強鹼外洩1公里 3單車騎士灼傷送醫
    2022/10/01 13:51

    台61線強鹼外洩1公里 3單車騎士灼傷送醫
    台61屢見大型車肇禍危害 苗警聯合稽查祭出移動地磅
    2022/09/24 11:18

    台61屢見大型車肇禍危害 苗警聯合稽查祭出移動地磅

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    市價500萬保時捷落地不到2個月 男酒駕自撞橋墩翻覆
    2022/09/10 10:51

    市價500萬保時捷落地不到2個月 男酒駕自撞橋墩翻覆
    苗栗縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播