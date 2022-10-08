時力苗縣長、縣議員參選人聯合競總成立 陳椒華送金鏟子象徵剷除黑金

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與第一選區縣議員參選人林志豪聯合競選總部，今天上午在苗栗市成立。（宋國鼎團隊提供）

2022/10/08 16:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與第一選區縣議員參選人林志豪聯合競選總部，今天上午在苗栗市成立，時代力量黨主席陳椒華、立法委員邱顯智、王婉諭、時事評論員周偉航和兒童權益促進協會創會理事長王薇君、新竹縣議員連郁婷、決策委員李兆立，及同為時力苗栗縣議員參選人的葉忠倫、吳翌立都到場打氣。宋國鼎和林志豪強調要用正直誠信的青年參政，打破黑金、終結派系。

宋國鼎表示，這是時代力量2022選戰的第一個聯合競選總部，因為鄉親的支持、一點一滴凝聚力量才打造了這個競選總部。時代力量這次推出三位議員參選人和一位縣長參選人，就是要打破苗栗的黑金政治、終結苗栗的派系世襲，創造以人民為依歸的全新苗栗。

宋國鼎表示，他和參選第四選區縣議員的葉忠倫、參選第五選區縣議員吳翌立的聯合競選總部即將接連開幕，希望能夠三席議員加縣長全部當選，給苗栗鄉親一個不受地方派系控制的黨團，給苗栗人一個新的縣府，讓大家為苗栗感到驕傲。

陳椒華致贈宋國鼎一把金鏟子，期許時代力量要邁向地方執政的時代，更要剷除貪汙與黑金，打造苗栗新氣象。邱顯智則贈送好彩頭給林志豪，期許時代力量從國會到議會、從中央到地方，都準備好連線要為苗栗服務，要苗栗選情帶來好彩頭。

周偉航也是出身苗栗，他表示由於藍綠夾殺和地方派系盤據，唱衰的人和流言蜚語很多，但重要的是鄉親自己的選擇，希望苗栗鄉親能夠支持時代力量的4位參選人，更鼓勵鄉親要一人拉十票，讓時代力量的參選人全壘打。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與第一選區縣議員參選人林志豪聯合競選總部，今天上午在苗栗市成立。（宋國鼎團隊提供）

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