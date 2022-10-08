不甩黨中央！鍾東錦鄉鎮總部成立 徐耀昌站台力挺

鍾東錦（右2）今天上午馬不停蹄，先後舉辦後龍、頭屋競選總部成立大會，徐耀昌（左2）也接連站台力挺。（鍾東錦團隊提供）

2022/10/08 13:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕違紀參選苗栗縣長、被國民黨開除黨籍的苗縣議長鍾東錦，他今天依序成立後龍、頭屋、竹南競選總部，苗栗縣長徐耀昌儘管已受黨紀議處，依舊「不甩黨中央」連續站台力挺鍾。

鍾東錦今天上午馬不停蹄，先後舉辦後龍、頭屋競選總部成立大會，徐耀昌也接連站台力挺。

徐耀昌在後龍場致詞表示，後龍鎮因為有副議長李文斌及10連霸議員林寶珠，歷年來向縣政府爭取的建設經費都是數一數二，雖然遠雄醫療園區無法順利進行，但透過加強地方區域醫院的醫療品質及行動巡迴醫療健檢，就近為民眾的健康把關，服務絕對不打折扣，呼籲鄉親在年底大選繼續支持原本服務的團隊。

徐耀昌同時向後龍鄉親力薦鍾東錦，細數鍾歷任議員、議長期間，勤走苗栗18鄉鎮市，在目前所有縣長參選人中，只有鍾東錦最有能力、也最適合接任下屆縣長；徐並表示，鍾東錦當選議長，他也會全力協助李文斌接棒議長，讓後龍出議長。

鍾東錦競選總部表示，上午連續於後龍、頭屋2個鄉鎮總部成立後，竹南競選總部也將於今天下午4點舉辦成立大會，屆時除了徐耀昌，韓國瑜團隊「挺韓五虎將」中的強強滾和杏仁哥都將到場，展現引領韓家軍力挺鍾東錦的決心。

徐耀昌於2日公開為鍾東錦站台，國民黨苗栗縣黨部考紀會5日議決撤銷徐耀昌黨籍，並提報黨中央審議，但據了解，黨主席朱立倫持事緩則圓、「留中不發」的態度，中央考紀會對徐的考紀案，可能會留待選後視情勢演變再做動作，因此尚未對徐耀昌做出正式處分。

鍾東錦（右）今天上午馬不停蹄，先後舉辦後龍、頭屋競選總部成立大會，徐耀昌（左）也接連站台力挺。（鍾東錦團隊提供）

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