苗栗幸福旅遊節開跑 消費滿500元可抽百萬休旅車等大獎

苗栗幸福旅遊節開跑，消費滿500元，可抽百萬休旅車等大獎。（記者張勳騰攝）

2022/10/07 15:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為拚國旅商機，將舉辦幸福旅遊節活動，今天由縣長徐耀昌及活動代言人阿KEN宣布起跑，民眾只要於苗栗縣設立營業登記或稅籍登記店家單筆消費滿500元，憑年9月1日至12月4日的發票或收據至官網登錄，即可參加抽將，最大獎為裕隆休旅車共3輛，徐耀昌邀請全國民眾來樂遊苗栗、拿大獎。

根據交通部觀光局統計，苗栗訂房率是全台雙十連假比例最高的縣市，為吸引更多遊客在秋冬季到苗栗旅遊，今年繼續推出幸福旅遊節，並邀請知名藝人小禎、阿KEN擔任代言人，阿KEN大力今天行銷苗栗旅遊節，推薦苗栗的美食、泡湯、好玩的景點，是秋冬季節的好去處。

徐耀昌指出，縣府購入2輛百萬休旅車，裕隆公司另再多贊助1輛做為抽獎的頭獎獎項，歡迎民眾踴躍參與苗栗幸福旅遊節活動，到苗栗旅遊消費，消費愈多中獎機率愈高。

文化觀光局長林彥甫說明，在活動期間，民眾只要憑9月1日至12月4日在苗栗店家或合法旅宿消費滿500元的發票或收據至官網登錄，就可參加抽獎，抽獎日期10月27日下午2時尚順育樂世界、11月24日下午2時享沐時光莊園渡假酒店、12月9日下午2時大湖酒莊。

此外，每個月亦規畫主題月行銷活動，配合10月29日苗栗音樂佳餚節、10月30日南庄山水節、12月3日草莓溫泉季，民眾在活動市集消費滿50元就可蓋1個章，集滿10個章累計500元，即可使用搖獎箱抽獎，獎品包括SAMSUNG平板電腦、住宿券等。

旅遊節抽獎的獎項總額價值千萬元，包括3輛NISSAN百萬休旅車、10萬元現金12份、Gogoro電動機車10台、iphone14pro手機20台、ipad pro平板電腦20台、高級客廳帳及桌椅組20組、旅宿體驗券300張。相關訊息可上「苗栗縣文化觀光旅遊網」及Facebook「苗栗玩透透」查詢。

苗栗縣政府將舉辦幸福旅遊節活動，由縣長徐耀昌（右八）及活動代言人阿KEN（右七）等人宣布起跑。（記者張勳騰攝）

活動代言人之一阿KEN，大力行銷苗栗旅遊節，推薦苗栗的美食、泡湯、好玩的景點，是秋冬季節的好去處。（記者張勳騰攝）

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