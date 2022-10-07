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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗藍軍網內互打 鍾東錦、謝福弘陣營持續隔空交火

    苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部，出示照片證據，砲打國民黨苗栗縣長參選人謝福弘為了當官，倒戈綠營。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部，出示照片證據，砲打國民黨苗栗縣長參選人謝福弘為了當官，倒戈綠營。（記者彭健禮攝）

    2022/10/07 13:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部，今出示照片證據，砲打國民黨苗栗縣長參選人謝福弘為了當官，倒戈綠營，並批前縣長劉政鴻放任子弟兵出席民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的問政說明會，等同幫敵營站台。謝福弘陣營則呼籲鍾東錦不要再模糊焦點，站出來回應「要不要兌現承諾退選？」

    鍾東錦競總今天上午召開「黑箱政治、密謀官位、背後有利益、心中無藍綠」記者會。鍾競總出示照片指出，謝福弘於2018年參加民進黨團所召開的「農田水利會改制」記者會，使得全國各縣市價值3千億元的水利會資產，送給了民進黨政府，嚴重侵害農民權益，謝後來也如願得到農田水利署苗栗管理處長的官位。

    鍾競總說，謝保有官位後，又想規避國民黨的處分，主動請辭苗栗市黨部主委職務，爽爽當官當到退休，去年國民黨在苗栗舉辦100場公投說明會，謝連一場都沒有出席過，此次又透過密室協商，取得國民黨縣長提名。

    鍾競總接著出示國民黨提名縣議員參選人徐文達、後龍鎮長參選人謝清輝出席徐定禎問政說明會的2張照片，指2人都是劉政鴻的子弟兵，卻不見國民黨苗栗縣黨部考紀懲處，抨擊劉政鴻放任，並呼籲國民黨中央儘速撤銷劉政鴻縣黨部主委職務，否則國民黨在苗栗將被搞垮。

    謝福弘競總指出，謝福弘在水利會服務卅八年，心繫農民及水利發展，當時水利會收歸國有已是勢在必行，謝為確保苗栗的水利發展能順利無虞，並為苗栗爭取更多支援，竟被視為叛黨背民，鍾陣營根本是在模糊焦點。

    謝競總指出，再者，後龍鎮長參選人謝清輝及縣議員參選人徐文達出席民進黨問政，是因地方參選人都曾一起為苗栗付出，出席問政說明會也是尊重跟珍惜曾經奮鬥的情誼，但這些參選人絕對是支持謝福弘。

    至於地方公投說明會，謝競總回應，沒有高調現身，不代表不重視，而且謝福弘也曾經在國民黨最辛苦、最需要幫助的時候，個人捐出100萬元，對黨的忠誠度無須懷疑。

    此外，鍾競總另質疑謝福弘曾於2020年總統大選前，與時任立法院長蘇嘉全在前縣長傅學鵬家密會操弄，使得國民黨提名的總統候選人韓國瑜在苗栗得票不如預期，最終也輸掉大選。謝競總發言人陳星宇回應，據了解謝福弘沒有出席。

    鍾競總出示照片指謝福弘於2018年參加民進黨團所召開的「農田水利會改制」記者會。（記者彭健禮翻攝）

    鍾競總出示照片指謝福弘於2018年參加民進黨團所召開的「農田水利會改制」記者會。（記者彭健禮翻攝）

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