挺青年！ 徐定禎提「青年三好」政見助圓夢

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，今天發表「青年三好」政見，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想。（圖由徐定禎團隊提供）

2022/10/06 13:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，今天發表「青年三好」政見，包含「青年就業好方便」、「青年成家好選擇」、「青年參與創業創生好多元」，緊扣科技新苗栗、文化新苗栗、宜居新苗栗的願景，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想。

徐定禎表示，第一好，青年就業好方便，透過擴大竹科竹南、銅鑼園區規模，加大招商引資力道，創造更多優質就業機會；更會落實青年就業諮詢與服務「一站式」窗口，強化勞動及青年發展處能量及跨局處合作。並建立屬於打工及斜槓青年的「支持系統」，由勞青處設立據點、建立諮詢專線及開辦課程，提供法律、財務、專業技能諮詢服務。

徐定禎說，第二好，青年成家好選擇，4年興辦1000戶社會住宅，為科學園區、大學學區周遭等人口移入區的青年，提供「宜居新苗栗」的社會住宅選擇；以及4年增加500戶「包租代管」社會住宅，提供各鄉鎮市返鄉和移居青年更平價、更便利、也更有保障的租屋選擇。

徐定禎說，第三好，青年參與創業創生好多元，提供「青年創業基金」，提供青年創業所需要的資源，同時續推動「苗栗青創基地」，盤點閒置空間供青年創業使用、減輕空間租賃負擔，未來以每年促成100件青年創業案例為目標，為苗栗青創、新創經濟注入更多活水。

另，徐定禎更針對親子家庭提出育兒主張，積極督導及協調，除落實中央「0到6歲國家跟你一起養」，也將加速增設公辦民營托嬰中心、社區公共托育家園及公共化幼兒園，並鼓勵在地企業設立設置托兒設施等，提供家長更多優質選擇。

此外，年底選舉，還有18歲公民權修憲複決投票。民進黨青年部主任蔡沐霖等青年也懇請外漂青年於11月26日一定要返鄉投票，支持有能力翻轉苗栗、讓青年夢想成真的徐定禎。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，今天發表「青年三好」政見，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想。（圖由徐定禎團隊提供）

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