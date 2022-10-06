被謝福弘批無誠信、要求退選 鍾東錦競總反擊對手「更像是詐騙集團」

無黨籍苗栗縣長參選人、縣議長鍾東錦。（鍾東錦團隊提供）

2022/10/06 11:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人、縣議長鍾東錦被國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘、縣黨部主委劉政鴻、前縣長傅學鵬等人批評欺瞞無誠信，要求兌現承諾退選。鍾東錦競選總部反擊，這些人的組合，不但是黑箱政治、密室協商下的產物，更像是詐諞集團，欺上瞞下，欺騙國民黨高層和苗栗善良鄉親。

鍾競總表示，鍾東錦從參選之初，就以最誠實的態度，召開「向鄉親報告」記者會，詳細說明30多年前的出身與背景，反觀打著國民黨旗號的2位前縣長傅學鵬和劉政鴻，一位是在過去長期採「傅綠合」策略贏得政治籌碼，一位是幫民進黨支持的徐定禎站台來打擊代表國民黨的縣長徐耀昌。

鍾競總指出，而謝福弘為了區區一個農田水利管理處長的官位，不但公開和國民黨唱反調，還主動請辭苗栗市黨部主委的職務，更嚴重的是，把長期以來屬於農民的水利會，出賣給民進黨。最近又有鄉親檢舉，2020年總統大選，謝福弘曾經和蘇嘉全密會，出賣當時代表國民黨參選總統的韓國瑜，請問這一次，謝福弘要賣甚麼給民進黨？

鍾競總執行長徐廷琮表示，謝福弘在國民黨只有坐享其成，不問耕耘、只問收穫，在2位前縣長的操控下，獲得提名，其中有甚麼利益交換？是否要向鄉親說清楚、講明白。

徐廷琮說，傅前縣長根本不是國民黨員，長期以來每到選舉，「傅綠合」的傳言，始終沒有斷過，而劉政鴻掏空苗栗縣庫之後，又多次幫民進黨的徐定禎站台，反過來攻擊徐耀昌縣長，時至今日，國民黨沒有做出任何處分，劉政鴻仗著苗栗縣黨部主委的位置，反過來處分徐縣長，如此雙標的做法，只能說是「令人唾棄」，如果還有機會讓劉政鴻掌握更大權力，苗栗恐怕永無寧日！

徐廷琮指出，對於謝陣營召開的記者會感到很遺憾，並強調鍾東錦的民調居於領先位置，才會面臨對手的聯合攻擊，目前是「1藍打3綠」、一個藍軍的鍾東錦對抗3名綠營的打手，未來對手將會用更毒辣的手段來打擊鍾東錦，但團隊都會坦然面對，「球來了我們就要接」，呼籲鄉親放心，鍾東錦一定可以贏得最後的勝利。

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