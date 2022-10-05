撤銷黨籍無所謂 徐耀昌反批劉政鴻：要「處分別人」先處分自己

徐耀昌說，對於國民黨紀處分沒意見，但他就是瞧不起前縣長劉政鴻在他4年前獲國民黨提名競選連任時，竟去為競選對手站台，痛斥劉政鴻根本沒資格擔任國民黨縣黨部主委。（資料照）

2022/10/05 18:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌公開為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部今天上午召開考核紀律委員會，議決「撤銷黨籍」。對此，徐耀昌回應，他沒有意見，縣黨部或黨中央要怎麼做都無所謂，他只擔心國民黨提名的縣長參選人謝福弘當選後，也只是個傀儡。

徐耀昌下午受訪原本只說，「要處分別人，先處分自己」，並指這個人就是國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻。

記者致電徐耀昌，他補充說，他對於國民黨紀處分，他沒有意見，認為「沒什麼」，但他就是瞧不起劉政鴻在他4年前受國民黨提名競選連任縣長時，竟跑去為對方站台，劉政鴻根本沒資格擔任縣黨部主委一職。

徐耀昌：擔心謝福弘即使當選 也只是個傀儡

徐耀昌說，國民黨提名的謝福弘沒有班底，目前競選團隊成員都是劉政鴻的人馬，他擔心謝福弘即使當選，也只是個傀儡。

對於縣黨部考紀會所做的決議，劉政鴻說明，徐耀昌公開替鍾東錦站台，已違反黨紀，縣黨部考紀會依據國民黨中常會9月8日通過「地方公職人員選舉國民黨黨員行為規範」，議決撤銷徐耀昌黨籍，最後結果由黨中央考紀會討論決定。

駁4年前為徐定禎站台 劉政鴻：只是打個招呼

另外，對於被指4年前替對方站台，劉政鴻則強調絕無此事，當時是陪黨籍縣議員張淑芬去登記，出來碰到徐定禎陣營，他只是打個招呼，而且當時他身穿張淑芬的競選背心。

不過，徐耀昌對劉政鴻的說番說法回應說，這只是掩人耳目罷了，劉政鴻在檯面下的作為，大家都心知肚明。

國民黨籍苗栗縣長徐耀昌（右3）2日晚間公開為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（右4）站台助選。（圖由鍾東錦團隊提供）

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