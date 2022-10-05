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    首頁　>　苗栗縣

    有信心翻轉苗栗 徐定禎：鍾東錦支持度已到天花板

    徐定禎說，長久以來，苗栗不是派系就是國民黨一黨專政，但他這次有信心能夠翻轉局勢，撕掉「苗栗國」的標籤，找回苗栗人的尊嚴。（記者廖耀東攝）

    徐定禎說，長久以來，苗栗不是派系就是國民黨一黨專政，但他這次有信心能夠翻轉局勢，撕掉「苗栗國」的標籤，找回苗栗人的尊嚴。（記者廖耀東攝）

    2022/10/05 18:42

    〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨今天在台中市長參選人蔡其昌競選總部舉辦「翻轉中台灣記者會暨行動中常會」，苗栗縣長參選人徐定禎說，鍾東錦近日面臨許多爭議，民意支持度將開高走低，謝福弘則會開低走高，在投票日當天會出現「死亡交叉」，而他會持續「開高走高」，非常有信心能贏得選舉，翻轉苗栗。

    徐定禎說，他是苗栗土生土長的客家人，長久以來，苗栗不是派系就是國民黨一黨專政，但他這次有信心能夠翻轉局勢，撕掉「苗栗國」的標籤，找回苗栗人的尊嚴。

    徐定禎分析選情指出，從民調來看，過去他與跟苗栗議長鍾東錦各有擁護者，不過，鍾東錦遭揭露曾涉傷害致死案，民意支持度「已經到天花板了」，接下來會是開高走低，國民黨參選人謝福弘則會開低走高，這兩人支持度「死亡交叉」那天，應該就是11月26日投票日，徐定禎自己會持續「開高走高」，所以最後會勝選，這是他的大致看法。

    徐定禎說，民進黨苗栗隊這次陸海空三軍齊發。陸軍方面勤走掃街拜票，辦了將近80場小型座談會，未來預計辦到200場左右；海戰方面，苗栗隊集結所有議員、村里長等候選人，以人海戰術展現團結力量；空軍方面，感謝柯建銘引薦他的子弟兵鄭宏輝到苗栗輔選。

    徐定禎重申，他對苗栗許下提出5大願景：科技、文化、農業、觀光、宜居新苗栗，期望將苗栗打造為宜居新城市。

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