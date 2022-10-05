縣黨部撤銷徐耀昌黨籍 國民黨：苗栗唯一支持謝福弘

國民黨中央今天下午發布新聞稿，呼籲所有黨員同志團結支持黨所提名的苗栗縣長候選人謝福弘，以大是大非、大局為重，避免親痛仇快。（資料照）

2022/10/05 17:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨苗栗縣黨部提報撤銷苗栗縣長徐耀昌黨籍案，國民黨中央今天下午發布新聞稿說，中央後續會召開考紀會進一步討論，做出適切處分，呼籲所有黨員同志團結支持黨所提名的苗栗縣長候選人謝福弘，以大是大非、大局為重，避免親痛仇快，苗栗縣選舉只要藍、不要黑，請選民集中選票支持謝福弘，讓苗栗由正藍正派治縣。

國民黨指出，中常會9月7日通過「111年地方公職人員選舉國民黨黨員行為規範」，黨中央也聲明將嚴明黨紀，未經縣市黨部專案同意者，就不能為非國民黨提名候選人公開助選，謝福弘是國民黨唯一提名並支持的候選人，黨中央即將啟動密集的輔選行動，呼籲黨員同志及苗栗鄉親切勿受不實的「棄保」流言影響，全力支持謝福弘，守護苗栗藍天。

國民黨說，這次縣市長選舉提名，黨中央堅守黨章黨紀規定與清白參選規範，堅持「排黑條款」，排除涉重大刑案者，這是對選民莊嚴的承諾。除了妨害家庭、殺人未遂及遭管訓等前科，已遭黨紀處分的苗栗縣長候選人鍾東錦又被爆出曾犯下傷害致死重大案件，鍾東錦遭法院判刑定讞，卻謊稱是「坐黑牢」，這種欺騙選民行徑，毫無誠信可言，再次證明黨中央堅持原則是正確的決定。

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