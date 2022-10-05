苗縣7個同鄉會後援會 表態力挺鍾東錦

苗栗縣7個同鄉會表態支持無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（鍾東錦團隊提供）

2022/10/05 13:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣7個同鄉會今天表態支持無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，並規畫成立後援會。他們表示，雖然鍾東錦被國民黨開除黨籍，只能用無黨籍參選，但仍然是藍營的一員，而且是最有能力，帶領苗栗邁向科技新都心的領導者。

苗栗縣各省同鄉會、廣東同鄉會、廣西同鄉會、湖南同鄉會、四川同鄉會、安徽同鄉會、河南同鄉會以及江蘇同鄉會等主要幹部約近百人，今天上午9點30半前往鍾東錦競選總部，表態支持鍾東錦。

各同鄉會理事長表示，看到國民黨近期的表現真是令人堪憂，從否認九二共識、跟著民進黨的腳步走、到對前日本首相降半旗，不但嚴重傷害長期以來黨員對黨部的信任，更有辱中華民國的國格，鍾東錦當時身為苗栗縣黨部主委，已經提出舉辦一個「公平、公正、公開」的初選，讓贏的人師出有名，輸的人心服口服，不料，黨中央直接沒收初選，叫人如何信服？

鍾東錦感謝各同鄉會的支持，並宣傳他「育兒、助學、保健與養老」等四大政見方向，針對目前完全停滯的兩岸關係，他也主張應盡快重啟溝通，確保台商在中國的權益。鍾同時重申當選苗栗縣長後，將會以最快的速度，協調18鄉鎮市公所和代表會，發放每人每年3000元的三節敬老金，讓縣內長輩受到應有的尊重。

苗栗縣7個同鄉會表態支持無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（鍾東錦團隊提供）

苗栗縣7個同鄉會表態支持無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（鍾東錦團隊提供）

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