苗縣科技執法滿月取締6815件 這路口1863件居冠

苗栗縣警察局於全縣10處易違規肇事路口新建置的科技執法系統，於9月1日上路執法。（圖由苗栗縣警察局提供）

2022/10/05 10:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局於全縣10處易違規肇事路口新建置的科技執法系統，於9月1日上路執法。縣警局統計9月共取締6815件交通違規，違規件數最多項目是「未依標誌、標線、號誌行駛」計有3470件，10處路口中以「公館鄉台6線與苗26線口」的1863件居冠。

縣警局為改善交通違規問題、建立民眾良好用路習慣，盤點全縣10處易違規肇事路口，建置路口多功能科技執法系統經完成驗收，於9月1日起執法。

縣警局今公布9月份10路口共計取締6815件交通違規，違規件數最多項目是「未依標誌、標線、號誌行駛」計有3470件，10處路口中以「公館鄉台6線與苗26線口」的1863件居冠。

苗栗縣警察局長陳武康呼籲民眾，科技執法設備不是為了開罰所設，而是以「建立良好用路習慣、減少交通事故傷亡」為目的，10路口執法首月期間，路口發生全般交通事故11件，與去年同期發生13件，相較減少2件（15.4%），請民眾遵守交通安全措施，共用維護行車秩序與交通安全。

10路口分別為苗栗市中正路與為公路口、恭敬路與信義街口，頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中央路與自強路口、中央路與中興路口、中央路與永貞路口、竹南鎮環市路三段與光復路口、公館鄉台6線與苗26線口、苑裡鎮中山路與為公路口。

苗栗縣警察局於全縣10處易違規肇事路口新建置的科技執法系統，於9月1日上路執法，9月共取締6815件交通違規。（圖由苗栗縣警察局提供）

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