為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    男子懷疑遭監視 開賓士撞檳榔攤又衝警所持刀大鬧

    男子懷疑遭監視，開賓士撞毀檳榔攤還衝到派出所持刀大鬧。（記者蔡政珉翻攝）

    男子懷疑遭監視，開賓士撞毀檳榔攤還衝到派出所持刀大鬧。（記者蔡政珉翻攝）

    2022/10/05 00:18

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮呂姓男子為毒品人口，因懷疑遭到監視並可能有人要加害他，4日晚間從苗栗縣苗栗市開著賓士轎車，一路開到通霄鎮一處檳榔攤，先大力撞毀檳榔攤後，再搶奪一輛機車騎往通霄派出所，並現場亮出2把刀，對著值班員警大聲吆喝作勢欲自殘，經過與警方對峙近半小時，男子突然持刀作勢攻擊在場警戒員警，遭辣椒噴霧與電擊槍制伏，之後逮捕上銬戒護送醫。

    通霄警方指出，呂男因認為檳榔攤老闆意圖加害他，所以情緒激動下開車衝撞檳榔攤，連自己的賓士轎車也嚴重毀損，之後搶來檳榔攤員工所有的機車，一路奔馳到通霄警分局。

    呂男進入通霄警分局後，正當值班員警詢問所為何來？呂男情緒進一步失控，大聲高喊自己遭陷害等，並亮刀打算自殘，而警方隨之大陣仗拿著盾牌與電擊槍、辣椒噴霧等與呂男對峙，並先連絡好消防人員，以免呂男突然自殘隨時準備送醫。

    呂男不停高聲吆喝，最後突然高舉水果刀作勢要衝向其中一名員警，所幸在場員警機警立刻噴灑辣椒噴霧並發射電擊槍擊中呂男，呂男因此倒地。

    警方先讓呂男戒護送醫治療，4日深夜再帶呂男返回派出所製作筆錄，全案依毀損、竊盜、妨礙公務罪等解送苗栗地方檢察署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    男子懷疑遭監視，開賓士撞毀檳榔攤還衝到派出所持刀大鬧。（記者蔡政珉攝）

    男子懷疑遭監視，開賓士撞毀檳榔攤還衝到派出所持刀大鬧。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    毒蟲舀廁水造假驗尿 羈押45天領走9萬公帑
    2022/10/04 23:52

    毒蟲舀廁水造假驗尿 羈押45天領走9萬公帑
    蛇行危駕！毒蟲撞開警車拒檢竄逃 沿途丟吸食器爆胎就逮
    2022/09/26 10:46

    蛇行危駕！毒蟲撞開警車拒檢竄逃 沿途丟吸食器爆胎就逮

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    懷疑同夥「抓耙仔」拿電擊棒塞嘴虐殺 毒蟲另賣假包被訴
    2022/09/12 19:52

    懷疑同夥「抓耙仔」拿電擊棒塞嘴虐殺 毒蟲另賣假包被訴
    老毒蟲秋節期間想撈錢 購槍防身才入手就被逮
    2022/09/10 11:26

    老毒蟲秋節期間想撈錢 購槍防身才入手就被逮

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    毒蟲吸毒high過頭 當街揍人搶手機還擄女開房間
    2022/08/21 10:43

    毒蟲吸毒high過頭 當街揍人搶手機還擄女開房間
    苗栗縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播