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    首頁　>　苗栗縣

    徐耀昌任內最後施政報告 曾玟學、陳光軒質疑「爭議預算」不見了

    苗栗縣議員曾玟學（左）質疑苗縣府是依中央規定來還債，還是是規定的基本數，縣長徐耀昌強調任內積極開源節源，招商引資。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣議員曾玟學（左）質疑苗縣府是依中央規定來還債，還是是規定的基本數，縣長徐耀昌強調任內積極開源節源，招商引資。（記者張勳騰翻攝）

    2022/10/04 18:18

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會定期會今天（4日）進行縣長施政報告及明年度總預算一讀會，縣議員曾玟學及陳光軒質疑，具爭議性的新人助孕金鏟子等預算項目都不見了，追問是否是肯定他們過去質詢時「力主刪減」；徐耀昌指出，預算的編列授權各局處，並尊重其專業，至於爭議性的預算項目，他沒有特別考量。

    曾玫學質詢說，徐耀昌在各種場所一直主張這8年來幫苗栗減債89億元，其實苗栗縣政府並未積極還債，在被財政部控管的情況下，每年都依規定最低還債金額，縣府也就是還最低的還債數目，按照這個速度，要到2047年才能恢復健康的財政狀況。

    曾玟學、陳光軒也質疑，明年度如新人助孕金鏟子及退休公務人員聯誼費等爭議性的預算都不見了，到底是4年來不斷質詢獲得重視，苗縣府從善如流，還是因為選舉到了，避免不必要的爭議；兩人也說，這些有爭議的預算都拿掉了並非壞事，並樂見苗縣府的預算編列正常化。

    徐耀昌回應，他上任積極開源節流，招商引資，增加稅收及工作機會，目前已還債89億元，而預算編列，基本上授權各局處，也尊重各局處的專業來編列，也有開檢討會，至於爭議性的預算項目，他沒有特別考量。

    今天也是徐耀昌最後一次在縣議會施政報告，他強調，「路走對了，就不怕遙遠」，8年的扎根築底，終於讓觀光科技大縣的願景逐步實現，任期最後縣府團隊依然會在維持財政穩健的前提下，全力衝刺各項建設。

    民進黨縣議員陳光軒（左）質詢，苗栗縣政府明年度具爭議性的新人金鏟子等預算項目都不見，縣長徐耀昌回應爭議性的預算項目，他無特別考量。（記者張勳騰翻攝）

    民進黨縣議員陳光軒（左）質詢，苗栗縣政府明年度具爭議性的新人金鏟子等預算項目都不見，縣長徐耀昌回應爭議性的預算項目，他無特別考量。（記者張勳騰翻攝）

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