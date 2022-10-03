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    鍾東錦被爆曾涉傷害致死 謝福弘：政治人物無誠信應退出政壇

    鍾東錦被爆曾涉傷害致死，謝福弘：政治人物無誠信應退出政壇（謝福弘提供）

    鍾東錦被爆曾涉傷害致死，謝福弘：政治人物無誠信應退出政壇（謝福弘提供）

    2022/10/03 19:46

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與立委邱顯智今爆出苗栗縣縣議長鍾東錦曾涉傷害致死案，國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘晚間也表示，政治人物無誠信應退出政壇。

    謝福弘說，針對鍾東錦之前承認曾用西瓜刀犯下殺人未遂，如今又被揭發曾與人聯手犯案，在餐廳將20歲的鄰桌客人群毆致死，在判決書中更記載鍾議長與共犯在受害人倒地不起時，仍以脚踢受害人頭部等處，意圖致人於死的殘暴犯行令人心驚。

    謝福弘表示，從坤輿的黑衣人暴力事件開始，苗栗民眾已經長期籠罩在暗黑壓力之下，不敢公開表態。而且國民黨在提名階段已經多次強調，為了給苗栗縣民最優質的候選人，也礙於排黑條款的前提，因此最終提名謝福弘參選苗栗縣長，如今隨著鍾東錦的前科資料一一浮現，說明鍾東錦並未誠實揭露以往的違法過去，也沒有以誠信面對選民，難以讓選民安心託付。

    謝福弘強調，政治人物面對選民最重要的就是誠信，以往鍾東錦曾公開揚言，若有人提出他殺人的事實將馬上退選，也會辭掉現在議長的職務，因此謝福弘呼籲鍾東錦拿出誠信兌現承諾，不要信口開河、罔顧承諾，讓苗栗人蒙羞。

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