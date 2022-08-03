漁民憂「通霄海水養殖專業生產區」種電 苗縣府：契約明載不會

民眾質疑「通霄海水養殖專業生產區」種電，苗縣府農業處則強調，契約明載不會太陽能發電以及魚電共生。（記者蔡政珉攝）

2022/08/03 13:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕列為行政院國家經建計畫的「通霄海水養殖專業生產區」，歷經工期延長、工程履約爭議，更因完工後被監委認為置公共財產不顧，包括苗栗縣政府、國產署、林務局及漁業署皆被糾正，日前剛標租。不過，當地漁民擔憂未來廠商會在養殖園區種電，今天發起抗議。苗縣府農業處則強調，契約明載不會太陽能發電以及魚電共生，民眾不必過度擔憂。

通霄鎮代會副主席呂金穎強調，位於通霄鎮通灣里的海埔新生地，當地開發魚塭區，是供應全台養殖水產業育種的重鎮。但苗栗縣政府未與地方溝通、不顧眾多漁民生存權，片面引進太陽能發電產業，籲請苗栗縣政府停止開發案。

苗栗縣政府農業處則表示，部分參加抗議的民眾為目前占用「通霄海水養殖專業生產區」國有地的占用戶，目前國有財產署已經與占用戶進行訴訟，當中已有占用戶被法院判決認定占用，須排除侵害。

而養殖戶與呂金穎認為應該保障養殖戶生存權，苗縣府農業處表示，連法院都判決須排除侵害，且依法規占用戶占用國產署土地不可保障其後續優先租用，縣府當然無法承諾。

呂金穎表示，若縣府能承諾不開發太陽能發電，她樂觀其成，畢竟通宵許多土地已經被使用為太陽能發電浪費鎮民的遊憩用地。

民眾質疑「通霄海水養殖專業生產區」種電，苗縣府農業處則強調，契約明載不會太陽能發電以及魚電共生。（記者蔡政珉攝）

民眾質疑「通霄海水養殖專業生產區」種電，苗縣府農業處則強調，契約明載不會太陽能發電以及魚電共生。（記者蔡政珉攝）

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