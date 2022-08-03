法拍37萬元珍石藝品 喊價117次到213萬元決標

底座青田石、上座雞血石的「松鶴同春」喊價117次，從37萬元一路喊到213萬元決標。（圖由執行署新竹分署提供）

2022/08/03 10:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕紅富海吸金案扣押物昨天（2日）在苗栗地檢署舉辦第3場拍賣，72件雞血石等藝品，拍定67件，金額2760萬5000元，溢價近1300萬元。其中，底座青田石、上座雞血石的「松鶴同春」喊價117次，從37萬元一路喊到213萬元決標，也創下昨天最高標價。

拍賣會昨天推出的72件標物拍定67件，僅有5件流標，拍定金額總價2760萬5000元，溢價近1300萬元。法務部執行署新竹分署表示，紅富海案尚有眾多擺件藝術品、名錶及珠寶首飾等，後續仍將分批進行，民眾如有競標，可繼續關注新竹分署相關公告資訊。

苗栗地檢署辦理紅富海吸金案扣押物變價拍賣償付被害人，委託法務部行政執行署新竹分署進行動產與不動產拍賣，今年1月、4月已辦理2次拍賣黃金飾品、金塊，反應熱烈，2日舉辦第3次「石尚遇見你」石藝品拍賣會，吸引許多民眾外縣市遠道而來。

雞血石等珍稀石藝術品在苗栗地檢署大廳排開，新竹分署多名拍賣官輪番上陣，帶動現場氣氛。其中，底座青田石、上座雞血石的「松鶴同春」，起標價37萬元，喊價117次，一路喊到213萬元，也創下昨天最高標價。

紅富海吸金案扣押物2日在苗栗地檢署舉辦第3場拍賣，72件雞血石等藝品，拍定67件，金額2760萬5000元，溢價近1300萬元。（圖由執行署新竹分署提供）

紅富海吸金案扣押物2日在苗栗地檢署舉辦第3場拍賣，72件雞血石等藝品，拍定67件，金額2760萬5000元，溢價近1300萬元。（圖由執行署新竹分署提供）

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