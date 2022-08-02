坤輿流血衝突、議員要求道歉 徐耀昌：沒有道歉不道歉的問題

縣議員陳光軒、曾玟學、陳品安、黎煥強與造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉，於今天縣議會臨時會開議前在縣議會門口，表達他們對於縣府處理坤輿案的不滿。衝突當天到場聲援並遭鐵塊襲擊的立委洪申翰今天也出席，眾人要求縣府應還原衝突現場真相，縣長徐耀昌也應負起政治責任。 （記者彭健禮攝）

2022/08/02 12:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋坤輿掩埋場案，經台中高等行政法院判決苗栗縣府敗訴，並由縣府宣布不上訴。不過，多名議員認為縣府環保局、警察局於全案審查及7月21日進場流血衝突事件，有許多瑕疵，除要求縣府要報告還原真相、廢止設置許可，並要求縣長徐耀昌要負起政治責任，向受害的自救會鄉親道歉。

縣議員陳光軒、曾玟學、陳品安、黎煥強與造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉，於今天縣議會臨時會開議前在縣議會門口，表達他們對於縣府處理坤輿案的不滿。衝突當天到場聲援並遭鐵塊襲擊的立委洪申翰今天也出席，眾人要求縣府應還原衝突現場真相，縣長徐耀昌也應負起政治責任。

因縣議會排定明天由環保局、警察局針對坤輿案提出專案報告，曾玟學也於今天臨時會中，邀請徐耀昌出席，但徐耀昌回覆，因明天專案報告另有行程，且過去也未有縣長出席局處報告慣例，加上他尊重專業，所以不克出席。

陳光軒於會中也舉手發言，表示縣府於坤輿案被台中高等行政法院判決敗訴，就是縣府過去並沒有依法行政所致。且7月21日的流血衝突事件，造成立委、議員等多人受傷，他要求徐耀昌應代表縣府，向社會大眾與龍昇村自救會鄉親道歉，負起相關責任，並追究相關失職人員。

徐耀昌會後受訪說，坤輿的事件，沒有道歉不道歉的問題。從頭到尾，他沒蓋過一個章、簽過一個字，他是在縣務會中對坤輿有所了解，「要怎麼道歉？跟誰道歉？」縣府都秉公處理、依法行政，他特別三申五令，要求警察局基於人民保母之責，一定公平公正，不要成為別人的打手。

徐耀昌並指，尤其坤輿不要找黑衣人，應該找有穿制服的保全人員。但因坤輿向縣府提出試運轉申請，硬要於9月下旬前強行過關，縣府若不同意，換縣府瀆職，一旦縣府瀆職，就恐面臨遭坤輿申請國賠，「我們苗栗縣政府哪有那麼多錢來賠這個有的沒有的？」

徐耀昌說，他希望大家都能冷靜地把這件事情處理好，所以他也在縣務會議中，徵詢各局處及縣府法律顧問之下，決定不上訴，如此地方才會和諧，這也是縣府所期待的。他並表示，很多事情，適可而止即可，他已經對這件事情相當的包容。

台中高等行政法院就苗栗縣政府同意坤輿案開發行為於7月21日做出判決，判決苗栗縣政府敗訴，聲明苗栗縣府應命令坤輿公司停止開發。當天凌晨3點多，坤輿欲進場試運轉，並聘僱大批黑衣人員到場與自救會成員衝突，造成7名民眾、1名員警受傷送醫，另有多位立委、議員等受傷，引發社會關注。

徐耀昌會後受訪說，坤輿的事件，沒有道歉不道歉的問題。（記者彭健禮攝）

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