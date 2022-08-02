四健會慶70週年，赴苑裡認養招牌稻田彩繪。（記者蔡政珉攝）

2022/08/02 11:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，台灣四健會適逢成立70週年，認養舊苑裡稻田彩繪觀景台前農田栽種，並彩繪成四健會圖案，農委會主委陳吉仲今天也共襄盛舉一同下田插秧。

四健會宗旨為培育農村青少年為終身學習者、成功生活者及環境與農業關懷者。四健會表示，規劃第一場系列活動為「彩繪稻田」，希望以國人的主食米為出發點串起四健會從過往倡議的健康飲食到現在的食農教育，號召國人一起響應。

陳吉仲除與四健會成員、苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣農會理事長陳怡樺等人共同下田插秧，期待代表四健會的稻田彩繪圖樣日後成型。陳吉仲也說，稻田對於台灣農業不但不可或缺，更是蘊含地下水的重要守護者，關乎台灣工業經濟供水需求，而苑裡稻田彩繪名聞遐邇，前往插秧更象徵踏入鄉土。

苑裡鎮農會於每年一、二期稻作期間，會利用綠、黃、白、紫等4色水稻種出美麗圖案，吸引不少遊客參觀，早期以12生肖為主題，近年來圖形多樣化，曾彩繪石虎強調保育觀念；當地居民主要信仰的媽祖婆，農會更以Q版媽祖呈現，廣受好評。另外，耶誕老人、麋鹿，黃色小鴨等都曾入題，成為當地觀光象徵。

四健會慶70週年，赴苑裡認養招牌稻田彩繪。陳吉仲（右三）也下田插秧。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法