中藥批發商斜槓種綠竹筍，自然農法奪「甜筍王」。（郭丁旺提供）

2022/08/01 19:48

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣民郭丁旺與其妻黃玉蓮，原本分別從事中藥材批發、保險員工作，因老家三灣鄉上一代留有田地，空閒之餘回家摸索農業種植，後來決定種植綠竹筍，與上一輩傳統種植的稻米不同，經過長期摸索，以不灑除草劑與農藥的自然農法，栽培出美味綠竹筍，郭丁旺以妻子黃玉蓮代表參與今年農糧署北區分署舉辦的北區優質安全綠竹筍評鑑，更奪得「甜筍王」。

「一切要感謝前輩不藏私的教導與分享」郭丁旺客氣地說，因上一代本來以栽種稻米為生，剛開始對於綠竹筍栽培真的一竅不通，還是靠著前輩分享栽種綠竹筍的秘訣才開始斜槓人生。

郭丁旺與黃玉蓮夫婦認為做哪一行就要專精，也要做到最好，兩人考量農地緊鄰永和山水庫，有優良水質且農地肥沃，便以綠竹筍為栽種產品。

另外，為了避免破壞環境與自然和諧相處，夫妻倆堅持自然農法，不噴灑除草劑以及農藥，雖然必須自己推著除草機除草，每當雜草長出來就要辛苦勞動，但兩人甘之如飴，還利用除下的雜草和摘除的筍葉當有機肥，讓大自然產出的回歸大自然。

由於郭丁旺夫妻栽培出的綠竹筍不論外觀色澤、肉色氣味還是柔嫩度都非常優異，在農友和農會等單位鼓勵下參加北區優質安全綠竹筍評鑑，打敗萬里、大溪等地常勝軍農民奪下甜筍王殊榮。

目前郭丁旺夫妻也跟苗栗農改場合作有機培肥，並加入產銷履歷，希望讓苗栗縣優質農產更為人知。

中藥批發商斜槓種綠竹筍，自然農法奪「甜筍王」。（記者蔡政岷攝）

中藥批發商斜槓種綠竹筍，自然農法奪「甜筍王」。（記者蔡政岷攝）

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