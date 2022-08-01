前卓蘭公所秘書收錢喬人進清潔隊 鎮代乾媽也得交50萬

前卓蘭公所秘書收錢喬人進清潔隊，連當鎮代乾媽都收50萬。（民眾提供）

2022/08/01 18:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮公所前秘書徐士凡，在協助前鎮長詹坤金打理鎮務時，竟利用職務之便，向鎮民表示只要50萬即可安排進入清潔隊任職，就連無黨籍鎮民代表張春嬌也為了替兒子打通路前往徐士凡辦公室交付50萬元，徐世凡因此遭苗栗地院依違反貪污治罪條例判刑，應執行有期徒刑4年10個月，褫奪公權5年。張春嬌則犯交付賄賂罪，處有期徒刑7個月，褫奪公權2年。徐目前上訴中。

判決書指出，徐士凡從2014年至2018年擔任苗栗縣卓蘭鎮公所秘書4年，經詹坤金授權可決行卓蘭鎮清潔隊隊員任用事宜權限。但徐士凡在詹坤金不知情狀況下，竟透過清潔隊員職缺收取紅包。

其中，徐士凡乾媽、卓蘭鎮代張春嬌之子因噴灑農藥導致中毒身體不適，張春嬌故向徐士凡打聽是鎮公所否有缺額，張春嬌便拿裝有50萬紙袋前往徐士凡辦公室前往交付，不過張春嬌否認。

由於徐士凡與張春嬌為遠房親戚，且徐士凡平時稱呼張春嬌為乾媽，且曾為了選舉而將戶籍設在被告張春嬌住處，交情匪淺，但徐士凡於偵訊時坦承，依徐、張交情徐並無陷害張犯意。

另外，一名聽聞可用金錢打通關係錄取清潔隊員的賴姓鎮民前往卓蘭鎮公所拜訪徐士凡，欲替其子爭取清潔隊隊員職缺，徐士凡並未當場拒絕。

之後賴民再度拜訪徐士凡，徐稱賴民之子已錄取，等待程序即可，並約定下次碰面時間，賴民也在其子錄取後拿著牛皮紙袋裝附的50萬元交給徐士凡。

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