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    三灣鄉公所長期租地 估10月可搬新家

    三灣鄉公所長期租地，估10月可以搬新家。（記者蔡政珉攝）

    三灣鄉公所長期租地，估10月可以搬新家。（記者蔡政珉攝）

    2022/08/01 16:37

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉公所現有辦公廳舍已經啟用58年，不過因土地非自有，三灣鄉公所每年需要支付112萬元租金，成為全台唯一長期需租地辦公地的鄉鎮市公所。歷經多年來爭取，三灣鄉公所於前年6月底順利動工，但面臨內外細部裝修經費無著落問題，鄉公所經討論後決定從鄉庫支出約2000萬，以便10月份順利遷址，擁有「自己的家」。

    鄉公所指出，三灣鄉公所使用至今超過50年，建物老舊且因長期租用辦公，造成三灣鄉公所財政負擔，所幸經中央及地方努力，得以新建辦公廳舍。如今主體結構完工即將完工，雖發生缺乏內部設備經費問題，但鄉公所決議撙節開支自籌內部設備經費，以便在租約到期時可以順利搬遷。

    三灣鄉公所新建辦公廳舍過程也經歷許多波折，包括取得新用地、爭取經費補助終於獲內政部補助8000萬、以及11次流標等狀況，所幸一一克服，順利進行辦公廳舍興建工程，歷經一年多時間，主體結構進度接近完工，僅剩內外細部裝修改善。

    三灣鄉公所既有辦公設備如桌椅、櫃台、檔案櫃等屬於早期設計的固定式木工裝潢，無法拆除搬遷至新廳舍。

    至於新建大樓，外觀以綠建築設計在地自然樣貌，結合客家花布及三灣梨、客家花布意象，為地上4層建物，鄉公所也期盼腹地可增加綠蔭及停車空間，或作為活動廣場，也能成為三灣鄉最高、最亮眼的新地標。

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