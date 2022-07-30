廟宇牌樓被遮一角 對位彩繪民宅牆面「神還原！」

白沙屯五雲宮透過水保局農村再生計畫，在民宅外牆利用對位技巧，彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「神還原」，成為地方特殊街景。（記者彭健禮攝）

2022/07/30 15:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，將於今年10月間舉辦啟建120年醮典，廟方緊鑼密鼓籌畫中。但宮廟門面牌樓一角被民宅遮蔽，讓廟方覺得不夠圓滿，經民宅屋主同意及立委陳超明協助，透過水保局農村再生計畫，利用對位技巧在民宅外牆彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「完整」呈現，成為地方特殊街景。

白沙屯五雲宮主祀七大巡王爺，相傳120年前搭乘王爺船漂抵白沙屯海岸，被民眾發現而啟建，福蔭地方2甲子。廟方將於今年10月5日到11日舉辦啟建120年醮典，同時經王爺指示，將辦理睽違30年的王船祭。

近年來，廟方緊鑼密鼓籌畫，準備要盛大迎接，但因宮廟周邊民宅緊鄰、腹地受限，宮廟入口門面牌樓，視線上被民宅遮蔽一角， 讓廟方覺得不夠圓滿。

這間擋到牌樓的民宅屋主陳德萬，雖是五雲宮常務委員，但也不可能要求他拆屋，且民宅還是早牌樓20年就存在。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐得知廟方的苦惱，想起曾協助三義鄉公所向客委會爭取經費在建中國小大門階梯進行立體彩繪，不僅美化環境也成為地方特色拍照打卡點，遂聯想以牆面彩繪方式協助。

辦公室經徵得陳德萬同意後，透過水保局農村再生計畫，找來彩繪師利用對位技巧，在民宅外牆彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「完整」呈現。

此外，五雲宮周邊圍牆也一併彩繪上白沙屯當地信仰文化圖案，不僅解決了宮廟的「面子」問題，也讓社區顯得繽紛活力，成為地方特殊街景。

白沙屯五雲宮透過水保局農村再生計畫，在民宅外牆利用對位技巧，彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「神還原」，成為地方特殊街景。（記者彭健禮攝）

白沙屯五雲宮透過水保局農村再生計畫，在民宅外牆利用對位技巧，彩繪補上「被擋住的一角」，讓牌樓「神還原」，成為地方特殊街景。（陳超明國會辦公室提供）

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